高雄113候選人欠稅不繳！他選里長竟「賣狗肉」…這招乖吐25萬

▲九合一大選落幕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許宥孺／高雄報導

九合一大選落幕，行政執行署高雄分署清查高雄市各候選人名冊，發現有113名候選人欠稅、罰鍰沒繳清，其中有名里長候選人竟是因為販賣狗肉被罰25萬。高雄分署扣押候選人的選舉保證金和補助款，統計已成功追回140萬9977元。

法務部行政執行署高雄分署清查高雄地區各項選舉的候選人名冊，發現高雄地區共有113名候選人還有稅、費及罰鍰等相關公法上金錢給付義務未履行，而經主管機關移送執行，目前案件繫屬於高雄分署。

經統計，議員候選人計有13人、里長候選人計有90人、原住民區長及代表候選人計有10人，大多是交通違規、超速、牌照稅逾期未繳。據了解，議員候選人部分均為落選人。

▲高雄一名里長候選人竟販賣狗肉。（示意圖／CFP）

不過其中較誇張的是，有一名里長候選人竟是因違反《動物保護法》規定，持有犬隻屠體，也就是賣狗肉，遭重罰25萬。

高雄分署逐案檢視這113名候選人的案件進行情形，並自11月29日起陸續向高雄市選舉委員會或各區公所核發扣押命令，扣押這些候選人的選舉保證金及補貼款。

▲法務部行政執行署高雄分署核發扣押令。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄分署指出，除了部分候選人因得票不足，而不予發還保證金或未達補貼競選費用門檻而無款可扣外，統計至目前為止已執行到140萬9977元的保證金及補貼款，扣押款項均將解繳至相關主管機關，用以清償所欠的稅費罰鍰。