高虹安找檢察官當副市長！柯文哲酸：民進黨道德高　就用同標準檢視

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

準新竹市長高虹安上周遭遭索並約談，最後依貪汙罪60萬元交保候傳。高虹安19日親自公布第一波小內閣人事名單，宣布副市長由現任高檢署檢察官蔡麗清擔任，並立下8字目標「廉政興利、為民服務」。對此，民眾黨主席柯文哲表示，如果司法不符合比例原則，就要比照標準，「既然民進黨道德水準這麼高，就用同樣標準檢視一下」。

柯文哲19日上午出席2023台灣燈會「在台北發光」記者會，會後接受媒體訪問。針對高虹安事件在黨內有無定調，外傳有立委質疑黨內要力挺或切割？柯文哲表示，他們一直希望司法可被信賴、公平，但到現在都覺得很奇怪，台南學甲88槍擊案不處理、爐渣案不處理，12億新竹棒球場不處理，16億關埔國小不處理，卻專門處理高虹安。

柯文哲指出，理論上司法應可靠、可信且可預測，但現在司法完全不可預測，所以正在討論說，在這個不可預測的司法底下，下一步要怎麼做，這的確在黨內引起很多討論。

另外，關於高虹安找高檢署檢察官蔡麗清擔任的考量？柯文哲強調，希望司法可以符合比例原則，如果不符合比例原則，那就比照標準，「既然民進黨道德水準這麼高，就用同樣標準彼此檢視一下。」