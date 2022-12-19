高虹安親徵詢出任副市長！檢察官蔡麗清立8字目標：完成市民願望

▲高虹安新竹市府團隊第一波人事發布記者會。（圖／翻攝自高虹安臉書）



記者陳凱力、黃資真／新竹報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安上週遭依貪汙罪被告約談，並以60萬元交保，不過今（19）日她親自出面公布第一波小內閣人事名單，宣布副市長由現任高檢署檢察官蔡麗清擔任，她替自己立下8字目標「廉政興利、為民服務」，確保市政往正確道路上前進。

蔡麗清因公務在身無法到場，由司儀代為念出聲明稿，她表示相當感謝高虹安市長邀請她擔任副市長，「能夠在未來協助高市長分擔新竹市政的重擔，也讓新竹市民有一個更好的城市發展方向。」

當高市長徵詢意願時，蔡麗清感到很意外，當下詢問對方，希望她怎麼協助新竹的城市發展，但高市長說「借重法治長才和公務體系經驗，為市政建設建立福國利民制度」，對她來說，就是發揮自己擅長的事情！

經過一番深思，蔡麗清希望能為市政發展導入不同的專業思維與創新，讓市府人員可以安心工作、為民服務，「我過去的工作，長年都是專注在檢察官體系中，然而我們的工作就像是工程師『debug』一樣，嘗試找出不合理的地方，未來我也會繼續貢獻所學，確保市政建設與城市發展能在正確的道路上前進。」

她認為，高市長的政見中，不管是整體的交通改善，還是智慧新竹的建置工作上，需要具有深厚的行政協調能力，相信被借調法務部經驗，參與各部會法規制定修正研商過程，與各部會的行政協調能力，剛好讓她更可以發揮，才會答應高市長的邀約，為自己設定的目標就是「廉政興利、為民服務」，協助市長完成市民的願望。

▲T1職籃曾聘請檢察官蔡麗清(左)擔任聯盟常駐「法治教育顧問」。（圖／T1職籃提供）



另外4名小內閣名單中，秘書長為現任台北市政府地政局長張治祥、教育處長為中正國民中學校長童鳳嬌、地政處長為台中市政府地政局何憲棋、民政處為許明財市長室機要秘書嚴翊琦。