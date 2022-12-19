傳敲定「黨祕書長、總統競辦主任」　柯文哲：別把草案講得天花亂墜

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲即將卸任，身兼民眾黨主席的他，外傳17日晚間向黨內要角宣布，黨秘書長由北市府國際事務委員會執行長周台竹接任，2024競選總統辦公室主任則由北市社會局長周榆修出任。對此，柯文哲表示，都還在徵詢階段，不要把草案拿出來講得天花亂墜。

柯文哲19日上午出席2023台灣燈會「在台北發光」記者會，針對外傳未來黨秘書長由周台竹接任，周榆修則擔任2024競辦主任，不分區立委懸缺將由黨團主任陳琬惠遞補？柯文哲表示，當然要找陳琬惠遞補準新竹市長高虹安該席立委，但自己目前沒有競選辦公室，最多就是基金會或智庫執行長，秘書長則還在徵詢階段，別把草案拿出來講得天花亂墜。

媒體追問，是否意味著還在徵詢周榆修、周台竹當中？柯文哲說，重點不是徵詢這兩人，而是要徵詢其他人的看法。

至於名單內沒有立委蔡壁如，被解讀是兩人還有心結？柯文哲回應，蔡壁如要先解決論文問題，正在做很龐雜的工作，如果說蔡壁如論文涉嫌抄襲，並用她的論文當標準，「我看大概沒幾個會過關。」最近蔡壁如在忙論文的事情，等到忙完後再處理其他事。

被問到在黨中央是否有重要角色交給蔡壁如？柯文哲提及，一定會有，因為蔡壁如還是戰鬥力最強的人，只是現在要解決論文問題。