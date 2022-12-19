上任後立即查前朝工程？高虹安：不見得是弊案，但缺失肯定有

▲新竹市準市長高虹安公布第一波小內閣人選，大合照。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者劉人豪／新竹報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安，雖然捲入詐領助理費案件，但預計將順利就任。她在19日公布第一波小內閣人選，其中副市長將由台灣高等檢察署檢察官蔡麗清出任。有媒體提問，蔡麗清出任是否是否會對前朝進行查弊的動作，對此，高虹安指出，新竹的公共工程不見得是弊案，但是缺失肯定是有，會用debug的心情，讓新竹市政建立更好的制度。

高虹安公布小內閣中最受矚目的，就是副市長將由現任台灣高等檢察署檢察官蔡麗清出任。據了解，蔡麗清為司法官43期結業，曾任士林地檢署檢察官、法務部法制司調部辦事檢察官，她辦過不少案件，因偵辦兩岸電話詐騙集團有功，獲頒「法眼明察」的獎座。

有媒體提問，副市長名單有檢調人員出任，外界認為檢察官擔任副市長是否跟官司纏身有關，另外是否會對前朝進行查弊的動作？

高虹安指出，這幾天有看到不少網路的討論，也有不少建議的人選，像是前立法委員黃國昌，當時看到這些討論時，其實已經跟蔡麗清檢察官討論有一定的默契，看到的網路的討論後，就想說大家可以能是用這樣的想法做這件事。

高虹安說，當時在副市長人選上徵詢了相當多人，有學者、前市府人員、檯面上的潛在人選，談完以後發現，回歸到本質，為何自己會高票當選新竹市長，是許多新竹市民對新竹的公共工程有相當多的疑慮，這些疑慮很多人會以弊案的角度出發看待，但是必須強調，不是全部以弊案的方式去看待，公共工程過程中民眾會有疑慮，不管是品質還是預算規模，或是多次流標，這些問題不見得一定是弊案，但是缺失肯定是有的。

高虹安表示，在選拔副市長人選的時候，確實看到蔡麗清的經歷，希望用Debug的心情，讓新竹市政建立更好的制度，讓新竹市民的預算可以用在刀口上，讓新竹市民花的錢做出來的公共建設有一定的品質，也很高興蔡麗清願意辭職一起打拼，相信可以幫新竹市政可以發展得更好。

高虹安雖然拿下新竹市長寶座，但過程引發許多爭議，從選舉初期爆發的博士班論文抄襲事件、提到某校夜間部失言事件、公費赴美讀博士班爭議、違反資策會兼職規定，最後更爆發詐領助理費事件，而這起事件也讓她上週遭到檢方傳喚，最後以被告身分，60萬元交保候傳。