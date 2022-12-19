　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林志展總召說第二大黨當副議長　公然暗示民進黨要跟國民黨合作？

▲台南市議員陳秋萍指出，民進黨市議會黨團林志展總召必須先對外說明清楚，自已是否有跟媒體說出議會第一大黨當議長？第二大黨當副議長？是否有這樣莫名的論述。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員陳秋萍指出，民進黨市議會黨團林志展總召必須先對外說明清楚，自已是否有跟媒體說出議會第一大黨當議長？第二大黨當副議長？是否有這樣莫名的論述。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳秋萍指出，民進黨市議會黨團林志展總召，有跟媒體說台南市議會第二大黨當副議長？這是公然暗示民進黨要跟國民黨合作嗎？林志展必須先對外說明清楚，自已是否有跟媒體說出議會第一大黨當議長？第二大黨當副議長？是否有這樣莫名的論述。

台南市議員陳秋萍說，外界傳言民進黨跟國民黨在副議長補選有暗盤，一切都是真的嗎？台南市議會民進黨黨團在副議長補選時，由特定人士運作，明明民進黨自己有能力加上友好無黨籍議員，即可產生副議長人選，但民進黨黨團寧可自廢武功，做出不推人選的決議，實際就是暗助國民黨的李文俊坐上副議長補選的寶座，如今林志展總召說出這樣的說法，讓大家強烈懷疑是否在當時就已經形成默契了呢？而這個默契就是先由林志展總召假裝要爭取副議長，暗地裡運作民進黨議員要支持國民黨的李文俊續任第4屆副議長的暗盤。

台南市議員陳秋萍質疑說，表面上是稱說爲了保住民進黨的議長，實質是民進黨團的有些人已經和國民黨的某些人私相授受，談好條件，請問總召，您是把我們所有台南市議會民進黨團的成員當成白痴嗎？總召必需要說清楚講明白，這個暗盤到底是誰喬的呢？談好的暗盤，就要叫黨團吞下去嗎？

台南市議員陳秋萍說，依照直轄市、各縣市議長、副議長產生人選辦法的第3條，人選必須要由中央黨部核備，目前台南市的議長、副議長人選尚未核備，所以要拜託民進黨中央黨部，並且呼籲陳其邁代理黨主席不能再讓台南市議會民進黨團幹部胡搞瞎搞，要立即接管處理台南市整個正副議長選舉的人選推舉。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
逛全聯突遭7警包圍搜身！他質疑非法盤查怒告　警局回應了
LIVE／梅西奪冠跳桌飆舞！　法國輸到暴動
汪小菲提告駁大S討750萬生活費　北院首開庭！
決賽最神不是梅西、姆巴佩？球迷狂讚「這個人」：跟鬼一樣
梅西脫襪「左腳紅繩繫4年」！　阿根廷多位球員都有綁
「我曾夢到奪下世界盃冠軍好多次」　梅西IG發文：不敢相信是真
梅西跳上桌子跳舞！　更衣室狂歡畫面曝
阿根廷奪冠女球迷太興奮！　觀眾席「脫衣露奶」7秒狂甩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東TTPush非同凡響　榮獲2023智慧城市創新應用獎

台南新營區成大藥局　捐贈救護車強化南消一大隊

寒流急凍發威！台東縣府啟動街友低溫關懷　提供衣物+熱食

台南學甲槍擊案　專案小組發動4波查緝5共犯羈押禁見

守護神！台東安南宮首次收契子、契女　未滿1歲嬰也來認契

林志展總召說第二大黨當副議長　公然暗示民進黨要跟國民黨合作？

六旬婦人遺失生活費　 暖警冒著寒風30分鐘神速找回

愛鄰舍推動兒少全人關懷發展　邱奕勝肯定林雄堅牧師帶來溫暖

落腳日月潭5年吸萬人參觀200團體驗　歐都納勇氣館明年轉戰彰化

板橋溪北公園地下停車場如期發包　新北力拚2023年正式動工

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

台東TTPush非同凡響　榮獲2023智慧城市創新應用獎

台南新營區成大藥局　捐贈救護車強化南消一大隊

寒流急凍發威！台東縣府啟動街友低溫關懷　提供衣物+熱食

台南學甲槍擊案　專案小組發動4波查緝5共犯羈押禁見

守護神！台東安南宮首次收契子、契女　未滿1歲嬰也來認契

林志展總召說第二大黨當副議長　公然暗示民進黨要跟國民黨合作？

六旬婦人遺失生活費　 暖警冒著寒風30分鐘神速找回

愛鄰舍推動兒少全人關懷發展　邱奕勝肯定林雄堅牧師帶來溫暖

落腳日月潭5年吸萬人參觀200團體驗　歐都納勇氣館明年轉戰彰化

板橋溪北公園地下停車場如期發包　新北力拚2023年正式動工

美國務院成立「中國事務協調辦」　陸專家：扮演涉華部門引導角色

梅西9歲對她一見鍾情！與「初戀愛妻」相伴26年　叱吒球壇0緋聞

信義區垃圾桶變「疊疊樂裝置藝術」　照片讓5千人戰翻：最美風景

過年搶票返家！高鐵春節連假加開442班車「12／21開放購票」

王仁甫掌鏡「登山大吵」畫面全錄　季芹氣瘋剪掉不准播

打炒房草案插隊排審　專家：跌幅最多2成不會硬著陸

征戰世足16年！梅西「圓夢捧起金盃」嗨翻天：當場退役也無遺憾

中國官員解讀經濟會議：化解房市風險是重中之重

吳念庭談今年落差苦笑　渴望出征經典賽：想為台灣出力

幕後／兵役延長因「傳統訓練內容」卡關　擬參考他國增多元訓練菜單

地方熱門新聞

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

板橋溪北公園停車場如期發包　力拚2023年動工

六旬婦人遺失生活費暖警神速找回

歐都納戶外山野勇氣館明年轉駐彰化

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

林志展總召說第二大黨當副議長

台南啟動寒冬送暖低溫關懷

里港消防分隊救護改接生　超感動

愛鄰舍推動兒少全人關懷　邱奕勝肯定

黃敏惠選前徒步文化商圈掃街拜票

台南玉井首度上帝公神尊「集合」團拜祝壽

台南白河區崎內里鐵皮屋火警

蕭兒畸戀老胡心痛　熟女老師赴陸

寒流來襲+冬至吃湯圓　營養師推減醣減熱量湯圓

更多熱門

相關新聞

何欣純：選民用選票鞭策民進黨

何欣純：選民用選票鞭策民進黨

民進黨18日在嘉義市長選戰再度敗選，迎來九合一選後二連敗，民進黨立委何欣純深夜透過臉書大嘆，「結果再次告訴我們⋯⋯檢討到底是什麼？」引發討論。何19日受訪指出，支持者對民進黨愛之深、責之切，面對這些都要虛心接受，趕快找出問題與解方，贏回民眾對民進黨的信任。

最新民調：國民黨政黨認同大復活　支持者激增12.6

最新民調：國民黨政黨認同大復活　支持者激增12.6

民調：民進黨認同狂跌10.7　大崩盤流失207萬人

民調：民進黨認同狂跌10.7　大崩盤流失207萬人

嘆民進黨因一句話不知反省　他：2024一路玩到掛

嘆民進黨因一句話不知反省　他：2024一路玩到掛

九合一選舉落幕　他點綠營慘敗5原因：2024恐丟政權

九合一選舉落幕　他點綠營慘敗5原因：2024恐丟政權

關鍵字：

林志展總召副議長民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

梅西想以世界冠軍身分繼續出賽

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面