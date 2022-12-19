林志展總召說第二大黨當副議長　公然暗示民進黨要跟國民黨合作？

▲台南市議員陳秋萍指出，民進黨市議會黨團林志展總召必須先對外說明清楚，自已是否有跟媒體說出議會第一大黨當議長？第二大黨當副議長？是否有這樣莫名的論述。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員陳秋萍指出，民進黨市議會黨團林志展總召，有跟媒體說台南市議會第二大黨當副議長？這是公然暗示民進黨要跟國民黨合作嗎？林志展必須先對外說明清楚，自已是否有跟媒體說出議會第一大黨當議長？第二大黨當副議長？是否有這樣莫名的論述。

台南市議員陳秋萍說，外界傳言民進黨跟國民黨在副議長補選有暗盤，一切都是真的嗎？台南市議會民進黨黨團在副議長補選時，由特定人士運作，明明民進黨自己有能力加上友好無黨籍議員，即可產生副議長人選，但民進黨黨團寧可自廢武功，做出不推人選的決議，實際就是暗助國民黨的李文俊坐上副議長補選的寶座，如今林志展總召說出這樣的說法，讓大家強烈懷疑是否在當時就已經形成默契了呢？而這個默契就是先由林志展總召假裝要爭取副議長，暗地裡運作民進黨議員要支持國民黨的李文俊續任第4屆副議長的暗盤。

台南市議員陳秋萍質疑說，表面上是稱說爲了保住民進黨的議長，實質是民進黨團的有些人已經和國民黨的某些人私相授受，談好條件，請問總召，您是把我們所有台南市議會民進黨團的成員當成白痴嗎？總召必需要說清楚講明白，這個暗盤到底是誰喬的呢？談好的暗盤，就要叫黨團吞下去嗎？

台南市議員陳秋萍說，依照直轄市、各縣市議長、副議長產生人選辦法的第3條，人選必須要由中央黨部核備，目前台南市的議長、副議長人選尚未核備，所以要拜託民進黨中央黨部，並且呼籲陳其邁代理黨主席不能再讓台南市議會民進黨團幹部胡搞瞎搞，要立即接管處理台南市整個正副議長選舉的人選推舉。