民眾黨團抗議高辦遭搜「程序上有兩說法」　要游錫堃別破壞憲政體制

▲民眾黨團時事回應記者會，左起張其祿、邱臣遠、賴香伶。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

檢調15日指揮調查局搜索民眾黨立委高虹安的國會辦公室，並帶走主任陳奐宇，但搜索前的程序踐行，立法院長游錫堃與北檢說法不一。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（19日）表達抗議，要求游錫堃維護國會尊嚴，別破壞憲政體制，而立法院秘書長林志嘉應向國人釋疑，並呼籲司法不要政治辦案。

高虹安涉嫌詐領立委助理費，檢調15日早上搜索高辦在內等8處，並約談高虹安與高男友李忠庭、高的國會辦公室主任陳奐宇、助理黃玲惠等人。對於檢調此舉，游錫堃當天表示，一切依法而治，有關檢察行政方面，他們依法通知，立法院依法配合；對於何時得知此事？游說，「秘書長林志嘉這兩天向我報告，也有簽呈給我，看了公文之後，就批示依法辦理」。

但台北地檢署16日澄清，「本署偵辦高姓被告涉嫌浮報助理費等案件，昨日（15日）上午係由檢察長先以電話通知立法院秘書長，請其陳報游院長後，再由院方人員引領執行人員前往高姓被告國會辦公室進行搜索，並無本署事先函請立法院同意搜索之事，特此澄清」。

邱臣遠19日上午偕同民眾黨團副總召賴香伶、幹事長張其祿舉行回應時事記者會，針對檢調搜索高虹安國會辦公室一事表達民眾黨團立場。邱說，在行政、立法、司法三權分立的原則下，檢調在立法院會期間進到最高民意機關搜索茲事體大，游錫堃跟立法院秘書長林志嘉第一時間回覆稱，前兩天接到相關函請，由院長來批示，依法同意，但事後遭北檢打臉，對方稱只是做電話通知。

邱臣遠表示，對於這樣的憲政體制破壞，民眾黨團予以抗議，希望游錫堃身為最高民意機關的首長，應該要維護國會尊嚴，不要破壞憲政體制，林志嘉也難辭其咎，須在相關程序上向國人釋疑。

邱臣遠也說，針對司法部分，民眾黨團希望司法是人民最後一道防線，相關案子要符合比例原則，不要政治辦案，特定媒體也不要過度渲染、帶風向。

邱臣遠提及，民進黨主政下，行政院擴大，從輸陸糕餅業者案例可看到，食藥署長吳秀梅態度非常強硬，「你是主管機關，不是甩鍋機關」，到底有無實際協助食品加工業者做有效的申請？

「我想吳秀梅署長妳的背景是不是很硬？」邱臣遠說，過去黑心快篩試劑，吳可以嗆立委林淑芬，可看出現在行政權的擴大、行政權的傲慢、立法權的怠惰、民意機關尊嚴被踐踏等情事，確實在民進黨主政下，可說是體制蕩然無存，失職失能，要表達抗議。