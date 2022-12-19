張善政小內閣名單曝！副市長王明鉅、蘇俊賓

▲桃園市今公布小內閣名單，由王明鉅、蘇俊賓出任副市長。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛 、翁子皓／桃園報導

桃園市長當選人張善政今（19）日公布未來桃園市政府小內閣名單，其中，兩位副市長由前臺大醫院副院長、臺大醫學院教授王明鉅，及前行政院新聞局長、桃園縣政府環保局長蘇俊賓出任。張善政強調，桃園市政府用人唯才，此次小內閣從業界、各級政府大力延攬優秀人才，局處首長在各領域皆是一時之選。

▲前臺大醫院副院長、臺大醫學院教授王明鉅出任桃園副市長。（圖／翻攝自Facebook／王明鉅臉書）

兩位副市長由前臺大醫院副院長、臺大醫學院教授王明鉅，及由前行政院新聞局長、桃園縣政府環保局長蘇俊賓出任，希望未來借重王明鉅、蘇俊賓兩位在各個領域都歷練豐富的副市長發揮長才，讓小內閣就定位，以最快速度推動整體桃園市政各區域發展，市政府秘書長由現任新北市政府工務局長詹榮鋒出任，副秘書長則由新北市政府參事賴淑華、中原大學資訊管理學系副教授金志聿出任。

▲前行政院新聞局長、桃園縣政府環保局長蘇俊賓出任桃園副市長。（圖／翻攝自Facebook／蘇俊賓臉書）

張善政在人事方向表示，強調桃園航空城、智慧科技城市，專業執行人才及大數據背景為選任標準，並以發展在地智慧醫療為重點方向，兩方向打造桃園經濟發展、在地優質生活；人事佈局從業界、行政體系延攬人才，除穩定人事佈局之外，也帶給桃園未來發展全新氣象。

衡諸桃園市新人事，穩定與亮點兼具，包括都市發展局長延攬在工務界聲譽卓著的江南志出任，江南志曾任桃園縣政府工務局局長、新北市政府工務局副局長，對都市發展擘畫熟悉且具遠見；社會局長由具備多年社工經驗、現任臺北榮民總醫院社會工作室簡任主任陳寶民擔任，工務局長則由工程界大力延攬汪在宙出任。

而掌管招商引資的經濟發展局由中山科學研究院雄風計畫上校總工程師、美國太空總署(NASA)反物質磁譜儀研究專員張誠博士出任；桃園市政府第一大局民政局長，則由前桃園縣中壢市副市長、現市府參事劉思遠出任；教育局長由曾任教育部學生事務及特殊教育司司長、現國立公共資訊圖書館館長的劉仲成出任。

研究發展考核委員會主委特別邀請前新北市政府研考會主委、中原大學資訊管理學系特聘教授吳肇銘出任；新聞處長則延攬雲林縣政府新聞處長羅楚東出任，資訊科技局長由前行政院院長辦公室參議、國民黨資訊中心主任王智弘擔任。

由市議員轉任之局處有原住民族行政局長陳姿伶、客家事務局長林昭賢，文化局長由前台北市文化基金會副執行長、大霹靂國際整合行銷公司總經理邱正生擔任，農業局長由前新竹縣政府綜合發展處處長陳冠義出任；衛生局長由美國約翰霍普金斯大學醫療政策與管理博士、敏盛智慧醫療城院長劉宜廉出任。

行政院環境保護署技監陳世偉出任環保局長，青年事務局長由前全國青工總會總會長侯佳齡接任，體育局長許彥輝為前中華職棒大聯盟副祕書長；法務局長由前桃園律師公會理事長賴彌鼎擔任，秘書處長由前桃園縣政府社會處長許淑真接任。

包括由原局處處室主管、真除、副局長升任則有交通局長張新福、勞動局長李賢祥、消防局長龔永信、地政局長蔡金鐘、地方稅務局長姚世昌。而由張善政市府留任局長或轉任他局則有，水務局長劉振宇、財政局長歐美鐶、捷運工程局長劉慶豐，觀光旅遊局由交通部觀光局旅遊中心主任施照輝擔任副局長，並代理局長一職。

詳細小內閣人員名單與經歷如下：

● 副市長：王明鉅

現職：臺大醫院麻醉部主任、臺大醫學院教授

學經歷：國立臺灣大學醫學院床醫學研究所博士

臺大醫院副院長/臺大癌症中心醫院副院

臺大醫院竹東分院院長



● 副市長：蘇俊賓

學經歷：國立臺灣大學環工所博士

行政院新聞局局長

桃園縣政府環保局局長

中國國民黨文傳會、組發會主任委員



● 秘書長：詹榮鋒

現職：新北市政府工務局局長

經歷：新北市政府捷運工程局副局長

新北市政府新建工程處處長

臺北市政府捷運工程局南區工程處副總工程司



● 副秘書長：賴淑華

現職：新北市政府參事

經歷：桃園縣政府行政處副處長

桃園縣政府觀光行銷處科長

新北市政府秘書處副處長



● 副秘書長：金志聿

現職：中原大學資訊管理學系副教授

學經歷：國立臺灣科技大學管理博士

中原大學公共事務中心主任

國家政策研究基金會趨勢暨數據分析中心召集人



● 民政局長：劉思遠

現職：桃園市政府參事

經歷：桃園市政府社會局副局長

桃園縣中壢市公所副市長

法務部調查局臺灣省調查處調查專員



● 教育局長：劉仲成

現職：國立公共資訊圖書館館長

學經歷：國立臺北教育大學教育學博士

教育部學生事務及特殊教育司司長

南投縣政府教育局局長



● 社會局長：陳寶民

現職：臺北榮民總醫院社會工作室簡任主任

學經歷：臺北市立大學教育行政與評鑑所博士班

榮民之家輔導員

榮民服務處總幹事



● 勞動局長：李賢祥

現職：桃園市政府勞動局勞檢處處長

經歷：桃園市政府勞動局副局長



● 財政局長：歐美鐶

現職：桃園市政府財政局局長

經歷：桃園縣政府財政處處長



● 經濟發展局長：張誠

學經歷：美國伊利諾大學香檳校區電腦科學博士

中山科學研究院雄風計畫上校總工程師

美國太空總署(NASA)反物質磁譜儀研究專員



● 農業局長：陳冠義

現職：新竹縣峨眉鄉農會總幹事

經歷：新竹縣政府綜合發展處處長

桃園縣工業區開發管理基金保管運用委員會副執行秘書

桃園縣政府文化局、交通局、環保局秘書



● 地政局長：蔡金鐘

現職：桃園市政府地政局代理局長

經歷：桃園市政府地政局副局長



● 都市發展局長：江南志

學經歷：國立臺灣科技大學建築博士

桃園縣政府工務局局長

新北市政府工務局副局長



● 工務局長：汪在宙

經歷：春虹建設股份有限公司 副總經理

桃園縣政府工務局工程隊技士



● 水務局長：劉振宇

現職：桃園市政府水務局局長

學經歷：美國加州大學柏克萊分校水文環境工程博士

臺中市政府水利局局長

國立臺灣大學副教授、教授、系所主任



● 原住民族行政局長：陳姿伶

現職：桃園市議員-平地原住民

經歷：中華民國原住民知識經濟發展協會理事長

國際蘭馨交流協會台灣總會監事長

桃園市蘭馨關懷協會榮譽理事長



● 交通局長：張新福

現職：桃園市政府交通局副局長

經歷：桃園市政府交通局技正

桃園縣政府交通局主任秘書



● 觀光旅遊局副局長(代理局長)：施照輝

現職：交通部觀光局旅遊中心主任

學經歷：國立臺灣大學森林系博士

交通部觀光局野柳管理所主任

交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任



● 衛生局長：劉宜廉

現職：敏盛智慧醫療城院長

學經歷：美國約翰霍普金斯大學醫療政策與管理博士

宜蘭縣、桃園縣、苗栗縣政府衛生局局長



● 環保局長：陳世偉

現職：行政院環境保護署技監

學經歷：東海大學化學工程博士

行政院環境保護署技監兼土污基管會執行秘書

桃園縣政府環境保護局局長



● 消防局長：龔永信

現職：桃園市政府消防局副局長

經歷：桃園市政府消防局專門委員

桃園市政府消防局第三救災救護大隊大隊長



● 文化局長：邱正生

現職：大霹靂國際整合行銷總經理

經歷：台灣文化創意產業聯盟協會理事長

台北市文化基金會副執行長



● 地方稅務局長：姚世昌

現職：桃園市政府地方稅務局副局長

經歷：桃園市政府地方稅務局副局長

財政部北區國稅局副局長

財政部北區國稅局桃園分局分局長



● 法務局長：賴彌鼎

現職：正鼎法律事務所負責人

經歷：桃園律師公會理事長

臺灣刑事法學會理事長



● 客家事務局長：林昭賢

現職：桃園市議員

經歷：龍潭區退伍軍人協會理事長

救國團龍潭區團委會會長



● 青年事務局長：侯佳齡

現職：中華民國工商建設研究會聯誼會會長

經歷：中國國民黨全國青工總會總會長



● 體育局長：許彥輝

經歷：中華職棒大聯盟副祕書長

桃園區體育會總幹事

桃園縣政府縣長室助理



● 捷運工程局長：劉慶豐

現職：桃園市政府交通局局長

學經歷：中國文化大學國家發展研究所博士

桃園市政府參議

交通部鐵路改建工程局主任秘書



● 資訊科技局長：王智弘

學經歷：國立政治大學資訊管理博士

台北市政府中小企業輔導服務中心執行長

中國國民黨資訊中心主任

行政院院長辦公室參議兼院長辦公室發言人



● 新聞處長：羅楚東

現職：雲林縣政府新聞處處長

經歷：總統府發言人室專員

社團法人中華車會副秘書長

中央通訊社記者



● 秘書處長：許淑真

經歷：新北市政府參事

桃園縣政府社會處處長

桃園縣政府文化局副局長

行政院副院長辦公室主任



● 研究發展考核委員會主委：吳肇銘

現職：中原大學資訊管理學系特聘教授

學經歷：國立中央大學資訊管理博士

新北市政府研考會主委

中國國民黨國家發展研究院院