曾恐嚇陳時中！野馬富少撞死女騎士　「已賠510萬+1理由」獲減刑

▲野馬男移送地檢署，拉下車窗比中指。（圖／記者黃孟珍攝）

記者劉人豪／台中報導

桃園葉姓男子去年駕駛野馬跑車，在苗栗縣竹南鎮道路高速逆向、闖紅燈，撞死21歲巫姓女騎士。苗栗地院一審依過失致死等罪判4年8月，葉男上訴後，台中高分院認為，葉男精神鑑定結果辨識能力顯著降低、智能不足邊緣，另外在一審後賠償巫女家屬510萬元，減刑後改判2年6月。

桃園葉男2021年8月曾在個人IG發文恐嚇中央疫情指揮官陳時中，內容提到「是我會開最多槍的人，心臟不開，放血放到死」等語，遭警方約談後送辦。之後在同年8月14日駕駛黃色的福特野馬，在苗栗竹南台一己路段高速逆向、闖紅燈，最後於德照橋路口撞上21歲巫姓女騎士，導致巫女被撞飛後頭部重創、耳鼻冒血，送醫急救13天後不治。

▲桃園葉姓男子IG恐嚇陳時中。（圖／翻攝IG）

葉男當下不斷在IG上發出限時動態說，她原本是完全沒心跳的，如果今天不是我救的話，她基本上永久植物人」、「今天這輛車，如果不是我開，今天救的人如果不是我，我會死，她也會死，而且會是雙方當場暴斃」等，被送辦後又主張患有精神疾病，要求送醫鑑定。

苗栗地院審酌，葉男超速駕駛、闖紅燈，導致巫女被撞死，分別依犯妨害公眾往來安全罪、過失致死罪判處10月、3年10月徒刑，此外，葉男在判決前經鑑定罹患思覺失調症狀，因此在判決前就裁定監護3年，治療期滿再續服共4年8月的有期徒刑。

▲葉男撞飛女騎士，還稱「我的車完全報銷了」。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台中高分院二審時審酌，葉男曾自稱台灣總司令，未攜帶證件、護照，到桃園機場強行要通關，稱要找習近平談反送中事宜，遭送至衛生福利部桃園療養院精神科強制住院，還說坐在蔡英文旁邊可感應等。精神科鑑定醫師指出，經鑑定後認為葉男罹患精神病症影響，導致辨識行為能力有顯著減低之情形。

法院考量葉男一審後和巫女家屬達成調解，賠償510萬元，撤銷原判決，依刑法第19條予以減刑，改依妨害公眾往來罪，處有期徒刑7月；又犯過失致人於死罪，處有期徒刑2年2月。應執行有期徒刑2年6月。