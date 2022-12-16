桃園紙箱男童身世曝光！一家五口擠租屋處　社會局找到人了

▲男童因為撿紙箱與麵包店結緣，時間一晃眼就是7年過去。（圖／安德尼斯烘焙坊 Boulangerie Anthonys授權）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名男童從國小開始撿紙箱回收，時間長達7年，熟識的麵包店曝光感人故事，在網路上引起討論，不但有社會局介入關懷，也有善心人士想要捐款幫助。對此，麵包店則表示，今天有許多人致電，想要捐獻善款、物資，但他們並沒有弟弟的資訊、聯絡方式，也謝謝大眾的舉動，讓社會變得更加溫暖。

桃園中壢的「安德尼斯烘焙房」店長表示，7年前這名弟弟拉著沉重的推車到訪，開口詢問「姐姐，這些紙箱可以撿走嗎」，當下她立即轉身回店裡，裝了一袋麵包出來，並幫忙搬運紙箱、告訴男童「姐姐在這裡上班」，以後肚子餓可以隨時來吃麵包。店長同時叮囑其他夥伴，要將店鋪的所有資源回收留下，以後都拿給這名男童。

時間一晃眼就是7年。如今男童已經上了國中一年級，店長15日晚間近9點在店門附近又看到人，於是上前聊聊近況，並囑咐男童，要好好照顧身體。時間隔沒多久，男童又拿著200元回到店裡，想要購買麵包，暖心回應「姐姐，我今天想跟你買麵包。你不要請我吃，你也很辛苦」，成熟的想法讓店長熱淚盈眶。

▼店長日前巧遇了男童，於是上前攀談、聊聊近況，也叮囑對方要照顧好身體。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



這篇貼文在網路上引起熱烈迴響，也有許多善心人士致電詢問，希望能夠捐款、捐物資，幫助男童度過難關。店長則在貼文下方表示，他們沒有任何弟弟的資訊、聯絡方式，平時提供麵包，也是想讓男童有早餐、點心能吃，平安、健康地長大，非常謝謝大眾的暖舉，讓社會變得更溫暖。

此外，根據《中時新聞網》報導，這名男童平時與父親、姊姊及祖父母一起居住在租屋處，不會每天出門撿回收，而男童父親現在已有工作，收入可以維持一家正常生活，社會局得知狀況後，也已經介入事件，與教育局、校方共同關懷、協助。

社會局社會工作科科長劉泰良表示，市府有定期贈送各項物資，學校也有募集物資幫助，這名男童在校表現正常，因為不怕冷，衣服看起來較為單薄，當晚已經用過餐，是因為想吃點心，才跑去麵包店。

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