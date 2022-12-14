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社會 社會焦點 保障人權

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」　中風也不照顧...可憐婦要離婚

▲▼離婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻下班返家已是深夜，丈夫卻經常鎖房門不讓她進去睡覺，還將衣物打包丟外面。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名人妻從事仲介工作，晚上經常煮完飯後還得出門帶客戶看房，沒想到丈夫不僅不體諒，還直接把她的衣物打包丟出去，鎖門禁止她進入，人妻心碎決定搬出去，訴請離婚。桃園地院認為有理，判決兩人離婚。

人妻小梅（化名）主張，與丈夫自1999年結婚，育有3名子女，但丈夫個性專制跋扈，從不分擔任何家務，工作不順就怒罵她、摔東西，當她中風、生病住院時，丈夫從未前來照顧，她只得獨自就醫、復健。

最近小梅找了份仲介工作，但多數客戶晚上才方便看屋，她只能煮完晚餐後，再出門工作，然而丈夫不僅不心疼，還把小梅衣物收拾打包丟在房外，或是經常把房門反鎖不讓小梅進去睡，她只得睡在客廳沙發，受不了長期的精神壓力，小梅在今年初下定決心搬離住處，訴請法院離婚。

法院請警方實際到家裡查訪丈夫與3名孩子，小孩們都表示2人從以前感情就不好，常常吵架；丈夫對於員警的詢問，雖稱「不願意離婚」，但也冷淡表示「她如果想離婚就請法院直接判離婚，我也不想至法院開庭」。

法官認為，雙方因長年爭吵而感情失和，相處模式逐漸演變為兩造互相冷漠以對，無法正向溝通任何事務，且丈夫視小梅對於家庭的付出理所當然，自己卻採取消極狀態，甚至不願到法院開庭以陳明其不願離婚的理由或想法，足見其顯然缺乏繼續共同經營圓滿婚姻生活的用心，因此判准離婚。

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