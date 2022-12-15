桃園酒店女「自拍虐嬰」發IG！家防中心介入了　女嬰現況曝光

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園一名曾在酒店工作的黃姓女子，疑似不滿孩子生父不願繼續支付生活費，竟在IG發出限動，對不滿1歲的女嬰施暴，畫面曝光後引起網友撻伐。桃園家防中心主任林燕婷今(15日)上午表示，目前女嬰已交由外婆照料，安全無虞，後續將持續追蹤。

黃女在個人IG接連發出限動，怒嗆「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死，這樣哭整天，真的不能怪我整天想掐死她」、「帶小孩帶到好厭倦，有推薦的育幼院嗎？或是有很好的河邊之類的，垃圾場、回收車、舊衣回收箱、砂石場都可以」，還發問「哪裡可以賣小孩？」還一度理智斷線，出手痛毆女嬰。

▲桃園黃姓女子將虐嬰過程拍下PO上IG。（圖／翻攝黃女IG）

畫面被網友轉貼到爆料公社後引起輿論關注，還有熱心網友協助報警，稍早黃女也在IG更新，反嗆網友「你們有議論(意見)去找她爸說，不是因為他不付錢，我也不會壓力那麼大，不了解任何事的人，我也懶得一一解釋」、「很無聊，沒事的人就去睡覺，要繼續看戲應該也沒了，小孩不用顧，要看我喝酒嗎？其實托你們的福，剛好不用顧小孩，正好可以出去喝酒，不用拿警察來壓我，他們已經走了。」脫序行徑令網友相當傻眼。

桃園家防中心主任林燕婷今上午表示，目前該名女嬰已交由外婆照顧，安全無虞，初步了解，黃女疑似照顧壓力及情緒反應過大，後續將評估其身心狀況提供心理輔導，並後續追蹤輔導提升其親職教養知能。

▼黃女疑似不堪照顧及經濟壓力，情緒崩潰下失控虐打女嬰。（圖／翻攝黃女IG）