　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園酒店女「自拍虐嬰」發IG！家防中心介入了　女嬰現況曝光

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園一名曾在酒店工作的黃姓女子，疑似不滿孩子生父不願繼續支付生活費，竟在IG發出限動，對不滿1歲的女嬰施暴，畫面曝光後引起網友撻伐。桃園家防中心主任林燕婷今(15日)上午表示，目前女嬰已交由外婆照料，安全無虞，後續將持續追蹤。

黃女在個人IG接連發出限動，怒嗆「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死，這樣哭整天，真的不能怪我整天想掐死她」、「帶小孩帶到好厭倦，有推薦的育幼院嗎？或是有很好的河邊之類的，垃圾場、回收車、舊衣回收箱、砂石場都可以」，還發問「哪裡可以賣小孩？」還一度理智斷線，出手痛毆女嬰。

▲▼桃園黃姓女子疑似虐嬰。（圖／翻攝黃女IG）

▲桃園黃姓女子將虐嬰過程拍下PO上IG。（圖／翻攝黃女IG）

畫面被網友轉貼到爆料公社後引起輿論關注，還有熱心網友協助報警，稍早黃女也在IG更新，反嗆網友「你們有議論(意見)去找她爸說，不是因為他不付錢，我也不會壓力那麼大，不了解任何事的人，我也懶得一一解釋」、「很無聊，沒事的人就去睡覺，要繼續看戲應該也沒了，小孩不用顧，要看我喝酒嗎？其實托你們的福，剛好不用顧小孩，正好可以出去喝酒，不用拿警察來壓我，他們已經走了。」脫序行徑令網友相當傻眼。

桃園家防中心主任林燕婷今上午表示，目前該名女嬰已交由外婆照顧，安全無虞，初步了解，黃女疑似照顧壓力及情緒反應過大，後續將評估其身心狀況提供心理輔導，並後續追蹤輔導提升其親職教養知能。

▼黃女疑似不堪照顧及經濟壓力，情緒崩潰下失控虐打女嬰。（圖／翻攝黃女IG）

▲▼桃園黃姓女子疑似虐嬰。（圖／翻攝黃女IG）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
台南男肚插尖刀陳屍路邊！　死亡超過2天
北部連日大雨「1區」卻少雨！　真正原因曝光
快訊／恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女一家4口判決出爐
是否開放小三通？　顧立雄：春節前拍板
好市多「豪賣176萬三輪車」　車主超狂現身了
快訊／燒死9人李國輝「4度被判死」！　判決大逆轉
兒「9點還沒睡」氣炸！　嚴立婷哭了：我是王八媽媽
世足決賽！　奪冠預測出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

邀女山友露營竟強吻襲胸摸下體　色男下場曝

快訊／西濱後龍路段重大車禍！砂石車機車對撞　騎士當場死亡

淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

分手瘋狂恐嚇10個月！前男友衝她家「做這事」挨告　免囚代價曝

住家旁100m鐵皮屋販毒...開車繞路躲查緝　警攻堅抄400萬毒品

拿「擦擦筆」造假！資深警10年狂A警光山莊210萬　二審判緩刑

一家4人恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女重判無期...父母弟共判49年

別人的比較好...外送員「交換」外送包　到案辯：以為沒人要

尖峰時刻「硬插」車隊　2廂型車莽漢一路蛇行逼車「還攔車嗆聲」

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

邀女山友露營竟強吻襲胸摸下體　色男下場曝

快訊／西濱後龍路段重大車禍！砂石車機車對撞　騎士當場死亡

淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

分手瘋狂恐嚇10個月！前男友衝她家「做這事」挨告　免囚代價曝

住家旁100m鐵皮屋販毒...開車繞路躲查緝　警攻堅抄400萬毒品

拿「擦擦筆」造假！資深警10年狂A警光山莊210萬　二審判緩刑

一家4人恐怖分工殺包養男！　蛇蠍女重判無期...父母弟共判49年

別人的比較好...外送員「交換」外送包　到案辯：以為沒人要

尖峰時刻「硬插」車隊　2廂型車莽漢一路蛇行逼車「還攔車嗆聲」

食品業拓銷爭取17.5億商機　經部：協助業者輸中遞件3305案

邀女山友露營竟強吻襲胸摸下體　色男下場曝

快訊／西濱後龍路段重大車禍！砂石車機車對撞　騎士當場死亡

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

跑到頂樓跳樓「何處算凶宅」　網歪樓：看有沒有帶鑰匙

淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

台南火化場驚傳命案...失蹤男肚插尖刀陳屍路邊　死亡超過2天

女主管登機前接「最後一通電話」　突然墜14m高空橋撞水泥地身亡

他棉花棒爽挖耳顱骨被細菌啃蝕　腦藏膿腫還失憶！醫揭驚人原因

社會熱門新聞

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

【詐團集中營首腦1】男遭剁指斷腳筋女被逼賣淫　關鍵證人曝緬甸豬仔慘況

太玄宮控打人影片誹謗　律師解答了

花蓮醉妹遭2男大生性侵　法官1原因判緩刑

高雄富翁13億遺產　里長兒私吞3200萬

桃園酒店女「自拍虐嬰」！家防中心介入了

即／高虹安涉貪立委助理費案　檢調多路行動

在商旅辦雜交趴　2皮條客下場曝

太玄宮乩身否認卡到陰　哽咽道歉

獨／男離奇失蹤1年半　親弟涉殺人罪聲押

快訊／宮主哭了！乩身掌摑女信眾　她哽咽落淚

桃園女IG發「虐嬰實錄」：哪裡可以賣小孩

中和縱火9死案　李國輝改判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

桃園女IG發「虐嬰實錄」：哪裡可以賣小孩

桃園女IG發「虐嬰實錄」：哪裡可以賣小孩

又是虐嬰！一名網友在臉書爆料公社PO出影片，只見女子在IG限動發問「哪裡可以賣小孩？」影片中，不滿1歲的女嬰躺在床上不斷哭鬧，而媽媽則是理智已經斷線，抬手就朝著女嬰痛毆。畫面曝光後引起輿論撻伐，目前警方已經介入，並請社會局協助。

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」可憐婦要離婚

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」可憐婦要離婚

平鎮棒球室內練習場狂漏水　簡直像瀑布！

平鎮棒球室內練習場狂漏水　簡直像瀑布！

即／國3南下大貨車擦撞2轎車　車流紫爆回堵約8k

即／國3南下大貨車擦撞2轎車　車流紫爆回堵約8k

一早桃園開庭！律師「超前部署」塞35分鐘仍在台北

一早桃園開庭！律師「超前部署」塞35分鐘仍在台北

關鍵字：

桃園虐嬰

讀者迴響

熱門新聞

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

女友吵完架傳訊求！他見警上門崩潰了

法國明凌晨開踢！　安全帽酷哥砸10萬重押摩洛哥

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

明起「雨很多」但有好消息　4天預測圖曝

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面