桃園酒店女IG發「虐嬰實錄」！痛毆哭鬧女嬰嗆：哪裡可以賣小孩

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

又是虐嬰！一名網友在臉書爆料公社PO出影片，只見女子在IG限動發問「哪裡可以賣小孩？」影片中，不滿1歲的女嬰躺在床上不斷哭鬧，而媽媽則是理智已經斷線，抬手就朝著女嬰痛毆。畫面曝光後引起輿論撻伐，目前警方已經介入，並請社會局協助。

▲桃園黃姓女子涉嫌虐嬰，還將施暴過程拍下上傳IG。（圖／翻攝黃女IG）

初步了解，涉嫌虐嬰的黃姓女子住在桃園，疑似不滿女嬰生父不願再繼續支付生活費，因此心生怨恨，將怨氣都發洩在年幼的女嬰身上。黃女在IG限動PO出數則動態，怒嗆「希望小孩跟他爸全家都死光，出門給車撞死，這樣哭整天，真的不能怪我整天想掐死她」、「帶小孩帶到好厭倦，有推薦的育幼院嗎？或是有很好的河邊之類的，垃圾場、回收車、舊衣回收箱、砂石場都可以」，還發問「哪裡可以賣小孩？」等語。

影片中，年幼的女嬰還不會表達，躺在床上不停地蹬腿哭鬧，而黃女身為母親，不但沒有安撫，竟理智斷線痛毆女嬰，影片還清楚錄下數聲拍擊聲響，影片曝光後引起網友群情激憤，還有眼尖的網友發現，黃女前陣子竟還半夜帶著女嬰出門喝酒，直接把孩子放在酒店的椅子上，KTV音樂很大聲就算了，還都是菸味，怒斥「生活圈那麼亂，沒耐心何必生小孩？小孩哭鬧就活該被你打嗎？真的有夠瞎！」

▲黃女在IG發限動回嗆網友。（圖／翻攝黃女IG）

在影片曝光後，有熱心網友通報警方和桃園社會局，稍早黃女也在IG更新，反嗆網友「你們有議論(意見)去找她爸說，不是因為他不付錢，我也不會壓力那麼大，不了解任何事的人，我也懶得一一解釋」、「很無聊，沒事的人就去睡覺，要繼續看戲應該也沒了，小孩不用顧，要看我喝酒嗎？其實托你們的福，剛好不用顧小孩，正好可以出去喝酒，不用拿警察來壓我，他們已經走了。」脫序行徑令網友相當傻眼。

警方表示，已在網路上查到個案，並請社會局協助。據悉，黃女曾在桃園區某酒店上班，但業者私下透露已經離職多年，疑似與前夫有金錢糾紛，目前警方正在追查黃女下落及案情細節。

▼黃女曾在酒店上班，但業者透露她已離職多年。（圖／翻攝黃女IG）