台南議長參選人咆哮員警錄影帶保存公布　案已移送尊重檢方決定

▲國民黨台南市議會黨團市議員，對與台南議長參選人咆哮員警事件及88槍槍擊案火力全開，針對台南市警局長方仰寧強力質詢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南議長參選人咆哮員警事件持續發酵，16日上午市議會大會排定『88槍擊案』專案報告，因大會開幕主席裁示，要先報告議員咆哮員警案是否妨礙公務？以決定公布錄影帶與否，國民黨議員要求公布，市警局長方仰寧則以偵查不公開回應，最後主席吳禹寰決議，若全案已函送台南地檢署參辦，就尊重檢方。



國民黨市議會黨團書記長蔡育輝以程序發言，並播放大會主席影帶說，當時主席郭信良議長裁示，保全錄影帶不被銷毀，如認無失當，則於16日『88槍擊案』專案報告前，公布錄影帶與本會議員，以示清白，如認有違法，已列入偵查成案，則尊重偵查不公開，無須公布，全案並移送地檢署偵辦。

蔡育輝詢問市警局長方仰寧，大會通過決議就應遵守行政立法分立原則，到底檢察官偵辦了嗎？方局長不要避重就輕，不要成為司法警察介入的不當行為，不要成為第二個爐碴案，市長選舉結束才公開，掩蓋事實真相，若檢察官只調帶並沒偵辦，就跟大會決議不合，為了司法警察公信力，以及百姓公益，應公布。

蔡育輝表示，立法機構尊重檢察官辦案，但政府資訊公開法基於公益要公開，身為民代要作為人民楷模和表率，民代到派出所咆哮員警妨礙公務，議會決議要真相這決議違反甚麼法令？地方自治法規定議員可以開專案報告，身為行政機構警察局長能不公布嗎？不要以偵查不公開當藉口。

蔡淑惠則逐一詢問二分局長朱信憲，12月7日晚上9時多，有人到派出所報案嗎？二分局長答說是一位議員，蔡淑惠再追問，這位議員是否因咆哮員警妨礙公務，驚動接到高層要二分局長親自帶著偵查隊長到派出所處理？第三、若當事人沒妨礙公務就公布錄影帶，若有妨礙公務就請檢察官偵辦？現在這個議員用她的側翼攻擊她，難道還要影響檢察官辦案嗎？現在全台南市的基層員警都在看，高層如何處理此案是否挺基層員警？若未來這起事件妨礙公務不成立，就是鼓勵全民以後報案，都可以口頭報案，只要不高興就可以咆哮員警，因為這些行為都不妨礙公務。

在國民黨及無黨議員追問下，方仰寧局長答詢說，二分局12月15日，已發文連同案發全程錄影帶，請檢察官參辦，承辦檢察官說誰洩漏這片光碟以洩密罪偵辦，犯罪偵查主體是檢察官還是檢察官，除非台南市議會發公文，請檢察官同意市警局可以在議會公布錄影帶。二分局長指出，相關影像和事證已交給檢察官，最後主席吳禹寰決議，若全案已函送地檢署參辦，就尊重檢方。

對於『88槍擊案』，蔡育輝說，此案涉及的黑金利益非常龐大，超過爐碴案非常大，案發在九合一大選之前，郭再欽在案發多久才做筆錄？一般類似的重大槍擊案，高層震怒且限期破案，民進黨對『88槍擊案』卻雲淡風輕，太不合理。



曾培雅問，主嫌是否確定，為何開了88槍還能坐桶子逃亡，只抓到兩名共犯，難怪外界會說這是政治事件。方一峰則說，拿衝鋒槍開了88槍，居然抓不到人，學甲鄉親非常的害大，怕這支衝鋒槍害會繼續在大學甲地區開槍，因一直抓不到主嫌，外界一直說警方遭到超大壓力辦不成案。

許至椿肯定警察的辛苦，希望早日破案，抓到兇手和犯罪工具，還給府城安全的居住環境。尤榮智說，這轟動全國的槍擊案，上至警政署下至地方警局都在抓人，為何主嫌還逃亡，顯見這根本不是治安事件，希望警局為了保障市民的生家性命加油。

盧崑福則說，前學甲分局長當時居然說此案跟郭再欽無關，PTT則把紅龜等嫌一一公開，警方不是偵查不公開，為何網路都知道？

王家貞表示，此案牽涉民進黨政治黑金利益糾結，讓警察局在偵辦時綁手綁腳，方仰寧局長給自己打60分，卻給基層員警90分，請方仰寧局長要好好調整戰力，確保台南長治久安。