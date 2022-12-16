學甲槍擊案「指揮層級」嫌犯落網畫面曝　共犯交保後又被逮捕聲押

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南市學甲槍擊案新進展，台南地檢署與台南市警局專案小組，再度傳喚6萬元交保之郭姓共犯，及洪政軍之好友楊姓嫌犯到案，經訊問後認2人犯嫌重大，且湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，於15日晚上向法院聲請羈押禁見。

▲台南學甲槍擊案「指揮層級」嫌犯落網。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南學甲槍案，警方緝捕楊嫌。（圖／記者林悅翻攝）

警方指出，該槍擊案為有組織的犯罪行為，分指揮、共謀及執行3個層級，所有共犯於今年8月上旬開始謀議犯案，製造犯罪斷點，專案小組逐一釐清槍手及犯罪集團架構，先於12月6日將李姓共犯拘提到案並經聲請羈押獲准，復於12月14日查獲楊姓共犯到案，並再次拘提郭姓共犯，2人均於昨(15日)送台臺南地方檢察署複訊並已向法院聲請羈押禁見。

▲之前6萬元交保的郭姓共犯再度被拘提。（圖／記者林悅翻攝）

本案孔姓槍手部分，因涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇罪等罪嫌重大已發布通緝在案；經查亦在逃之指揮共犯洪政軍（綽號「紅龜」）已因重傷害等案件遭通緝，仍危害地方治安，更涉嫌驅使孔祥志犯下學甲88槍槍擊案震驚社會、行徑惡劣，警方全力追緝洪、孔等2嫌行蹤外，也報請內政部警政署通報全國警察機關及其他友軍海巡署、移民署等機關全力查緝，務必將本案仍在逃的指揮、共謀共犯等人查緝到案，以維護社會秩序。