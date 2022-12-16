台南檢聲押台南學甲槍擊案2嫌犯　檢察總長：務必將主嫌緝捕歸案

▲檢察總長邢泰釗(中)慰勉查賄人員辛勞 。（圖／資料照）

記者陳崑福、林悅／連線報導

台南88發彈擊案，最高檢察署檢察總長邢泰釗肯定台南檢警連日來辛勞偵辦該一槍擊案，並聲押郭姓及楊姓嫌犯予以肯定，並期盼持續努力釐清相關案情，以安定民心。

最高檢指出， 11 月 10 日凌晨，歹徒持槍在臺南市學甲區頂山寮某科技股份有限公司射擊 58 發子彈，及於同日 3 時

6 分在同區中正路謝姓市議員競選總部鐵門掃射 30 枚子彈之88 槍擊案。法務部蔡清祥部長非常重視，指示最高檢察署督導辦理。

臺南地檢署於 昨( 15 )日下午至最高檢察署向邢泰釗總長進行專案簡報，總長聽取簡報後裁示，臺南學甲區槍擊案涉案共犯洪政軍（綽號紅龜）犯有重傷害及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，洪政軍在前揭案件斷人雙掌，殘人肢體，犯此人神共憤罪行之槍擊要犯， 經法院判決 9 年定讞通緝之後，迄今仍逍遙法外，並持續犯罪，嚴重破壞社會秩序與治安達 5 年之久，惡性重大， 應速將洪政軍緝捕到案，除暴安良。



而犯罪嫌疑人洪政軍在本案居關鍵地位，請臺南地檢署檢察官迅速指揮司法警察機關，務必集中力量將洪政軍及共犯孔祥志迅速緝捕到案，並追查共犯及幕後主使者，絕不容許此等暴徒逍遙法外！

坊間各項傳言紛紛，造成社會不安。總長表示，有信心也相信，人民保母必定不負國人期待，將洪政軍及共犯孔祥志緝捕到案，同時一網打盡共犯及幕後主使者，以釐清相關案情並慰被害家屬。同時呼籲國人提供情資協助司法人員，儘速將要犯緝捕歸案並釐清案情，共同維護社會秩序。