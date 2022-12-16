台南市議長參選人「飆罵基層警」涉妨害公務　南檢已分案偵辦

▲台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，針對台南市議會關心的妨害公務案，檢方已於12月15日接獲台南市警局函報資料，目前已分案給檢察官依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

針對台南市某位議長參選人，涉嫌妨害公務案，台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，檢方已於12月15日接獲台南市警局函報資料，目前已分案給檢察官依法偵辦中。

國民黨台南市議員蔡淑惠，12月14日在議會臨時會質詢指出，有議長參選人12月7日晚上在中正所咆哮、辱罵員警，要求市警局長方仰寧下令保存當天晚上9-11時監視畫面，並依妨害公務偵辦，方仰寧卻回應「行政中立」，並實問虛答而引發眾怒，方仰寧險被趕出議事廳，議長郭信良最後裁示，將全案移送台南地檢署偵辦。

據了解，12月25日第4屆台南市議員就職，議長選舉在即，目前有民進黨邱莉莉與無黨籍綠營出身的現任議長郭信良，爭奪台南市議長寶座，加上學甲88槍槍擊案發生後，PTT出現指控民進黨前中執委郭再欽涉及光電利益，並支持市議員邱莉莉角逐議長，影射涉及「黑金」PO文，引起邱莉莉不滿，認為是抹黑妨害她名譽，更影響議長選情，因而向轄區中正派出所報案，但網路攻擊文章卻沒有停止，12月7日晚間到中正所關切案情進展，事後卻傳出疑有飆罵員警情事，引起各界熱議，也成為政治角力新焦點。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝議員及議員蔡淑惠、無黨聯盟議員周奕齊及準議員蔡宗豪代表，12月15日下午特別到中西區中正派出所獻花，為基層員警加油打氣！國民黨團指出，傳12月7日晚間1位議長參選人，要報案卻不願配合員警做筆錄，當場咆哮員警，議員們特地來獻花，幫基層員警加油打氣！

台南市議會國民黨團表示，員警依法行政，議員都還沒當上議長，就無限擴張權力妨礙公務，將情緒發洩在員警身上，黨團已在大會請台南市警局保存當天錄影畫面證據，主席郭信良議長也裁示移送檢方偵辦，所以特獻花力挺基層員警，無畏民代壓力公正執法。