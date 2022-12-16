新北林口公車轉運站　榮獲第23屆國家建築金獎

▲新北林口公車轉運站。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今年度第23屆國家建築金獎在今天舉行頒獎典禮，新北市林口公車轉運站榮獲優質建設類公共建設優質獎殊榮；交通局長鍾鳴時表示，非常感謝評審團隊對林口公車轉運站規劃、設計理念及施工層面的肯定，市府團隊將持續配合林口地區各大重要工程開發期程與大眾運輸需求，新闢或調整公車路線，提升服務品質。

鍾鳴時指出，林口公車轉運站佔地8800平方公尺，緊鄰桃園捷運林口站（A9站）旁，服務範圍涵蓋林口及桃園龜山地區，站內總共有7條市區公車路線提供服務，都可以使用1280定期票優惠，其中920副、937副、966副、967副等4條快速公車路線不繞行桃園龜山地區、直上交流道前往大臺北地區，大幅節省了通勤時間。

▲新北市交通局長鍾鳴時代表領獎。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，轉運站於今年初正式啟用，站體設計簡約、大方，著重接駁功能與民眾實用性，站區總共設有9席公車站區及16席駐車區，其中配合公車全面電動化政策，駐車區內已經預先設置電動公車充電設備。

交通局表示，林口公車轉運站的興建是為了提前因應未來林口國際媒體園區及工一工業區完工後衍生的交通需求，並改善了快速公車於市區繞行及末端站位上不了車問題，其對林口及桃園龜山地區大眾運輸系統的建全發展和重要性是不可言喻，更期望成為林口地區重要的大眾運輸轉運中心。

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