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三峽給水廠紅火蟻現蹤　新北進場高溫熱蒸氣滅除

▲▼三峽給水廠紅火蟻現蹤 新北進場高溫熱蒸氣滅除。（圖／新北市農業局提供）

▲新北三峽給水廠紅火蟻現蹤，防治人員使用高溫蒸氣設備防除。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北市三峽區的給水廠鄰近鳶山與大漢溪，廠區內草木繁盛，喜好在陽光明媚開闊地築巢的紅火蟻，也悄然進駐廠區。國家紅火蟻防治中心與新北市府紅火蟻專管中心在接獲廠區通報後，便開始與廠方研討防治方法，為了民眾用水及不破壞生態的情況下，於今年11月進場以高溫熱蒸氣灌注防除蟻丘，保護廠區設備與人員不被蟻害侵擾。

入侵紅火蟻為雜食性生物，會捕食蚯蚓、昆蟲、幼鳥等生物、農作物的根、莖、果實，另成熟蟻巢平均每天可產上千個卵、蟻后交配後能飛至3~5公里外另築新巢，具有繁殖力高、擴張性快之特徵。

▲▼三峽給水廠紅火蟻現蹤 新北進場高溫熱蒸氣滅除。（圖／新北市農業局提供）

▲以誘餌誘集入侵紅火蟻。

為杜絕蟻害守護廠區內重要設施，新北市府紅火蟻專管中心、國家紅火蟻防治中心、給水廠方三方討論後，為求精準防治的同時兼顧該地生態環境，由新北市府紅火蟻專管中心協助執行高溫熱蒸氣防治，將熱氣打入蟻巢內防除紅火蟻，還給廠區人員、新北市民能安心作業、參觀遊憩的給水廠。

新北市紅火蟻專管中心表示，山清水秀的廠區內設有開闊的草坪是入侵紅火蟻偏好的棲息地，為保護重要給水設施免於火蟻侵擾造成損失，因此新北市府採取熱蒸氣灌注防治協助水廠在短時間能有效防堵紅火蟻，但以長期面來看，防治工作仍需要民眾與政府各單位協作防治。

紅火蟻專管中心提醒市民朋友，若發現疑似紅火蟻的土丘，請勿碰觸、侵擾，避免遭火蟻螫傷，可撥打國家紅火蟻防治中心防治專線：0800-095-590，亦可至國家紅火蟻防治中心網站進行線上通報，另外新北市民可撥打1999或02-2960-3456分機3095專線，將有防治人員協助處理。

若不慎遭紅火蟻螫傷，請以肥皂水清洗患部，並避免將膿皰弄破，以防細菌感染，且觀察自己的身體狀況，若出現過敏反應請立刻就醫。

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