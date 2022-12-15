新北河川治理工程再創佳績　榮獲第23屆國家建築金獎

▲藤寮坑溝整治後，成為散步休憩好去處。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「第23屆國家建築金獎」今（15日）頒獎，新北市政府水利局辦理的「藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程」受評審委員青睞獲獎，河川治理績效再次獲得肯定。

水利局長宋德仁表示，「藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程」係以「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」六水全方位思維，將過往河川整治以防洪安全為目標，忽略河川生態議題之「三面光」河道混凝土構造進行改造，創造近自然兼具符合在地需求雙贏工程。

▲新北水利局榮獲「第23屆國家建築金獎」。

宋德仁說，完成後的中和區藤寮坑溝及泰山區大窠坑溪河段，河川恢復自然營力產生不同流況，在河道內形成多樣水域空間，大大增加了區內動植物所需的棲息環境，依水利局工程生態調查團隊今年9月調查已吸引許多指標物種、特色物種回歸，如善變蜻蜓、水黽、紅冠水雞及白腹秧雞等在此棲息，生物多樣性已達120種，證實環境改造工程成功。

水利局表示，工程中拓寬陸域的專屬人行及自行車道，也成為當地居民晨晚必訪的親水路徑，不但提供了在地居民一條安全的休憩通道，也增加了親近拜訪恢復自然生態的河川動機，讓市民可在居家周邊就能感受如同在原鄉一般的近自然河岸景觀。

【更多新聞】

►謝國樑公布副手 《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

►石門北19線5.5公里路基塌陷 「全線道吞噬」雙向封閉

►同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」 民眾：毛毛的

►14年前碧砂漁港浮屍案 項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家