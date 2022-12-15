分手瘋狂恐嚇10個月！前男友衝她家「做這事」挨告　免囚代價曝

▲孫男與前女友分手後心有不甘，不斷恐嚇長達10個月，還跑到她家樓下亂割機車坐墊，讓她最後崩潰提告。（示意圖／pixabay）



記者蔡怡萍／新北報導

一名孫姓男子與女友分手後非但不好聚好散，反倒成為恐怖情人，不斷傳訊恐嚇「我想毀了妳不會讓妳死」，讓前女友每天提心吊膽，甚至跑到前女友住處樓下，將她機車坐墊割破洩憤，讓她徹底崩潰報警提告，孫男被依恐嚇危害安全罪、毀損罪等處拘役100日，可易科罰金。

判決指出，孫男與住在新北中和的前女友分手後，仍持續騷擾，加上他認為還有金錢沒算清楚，自2021年8月起至今年5月間，不斷傳恐怖訊息稱「現在過來不會殺死妳會讓妳痛不欲生」、「沒有說要殺死妳只是想毀了妳」等語，甚至在今年1月29日凌晨12時許，跑到前女友住處樓下，將她停在門前的機車坐墊以美工刀割破，種種行徑讓前女友惶恐不安，決定不再念及舊情提告。

前女友提供了這10個月來遭孫男騷擾對話紀錄，監視器也錄下孫割坐墊畫面，他對犯行自白不諱，新北地院審結，認為孫男因分手後衍生財務糾紛，不思理性處理，不停傳訊恐嚇，又毀損前女友財物，加上有恐嚇危害安全前科，素行不佳，依3條恐嚇危害全罪、各處拘役30日；又犯毀損他人物品罪、拘役30日；應執行拘役100日，可易科罰金10萬，全案可上訴。