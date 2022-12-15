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消防防災不鬆懈　醫療院所消防救災演練

▲台南市消防局第四大隊，針對衛生福利部台南醫院新化分院進行火災搶救演習，並由轄區分隊及相關支援單位配合模擬狀況推演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊，針對衛生福利部台南醫院新化分院進行火災搶救演習，並由轄區分隊及相關支援單位配合模擬狀況推演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊，鑑於醫療院所建築空間隔間眾多，通道複雜，病患多且部分自主行動能力差，屬於自我救援困難的族群，一旦發生火災，就可能產生較大傷害，為提升醫療機構應變能力，15日上午9時針對衛生福利部台南醫院新化分院進行火災搶救演習，並由轄區分隊及相關支援單位配合模擬狀況推演。

新化分院是新化地區醫療重心，深耕社區拓展服務範圍，並與提供大台南醫療資源不足的山區或偏遠地區 ，含新化、左鎮、玉井、楠西、南化、大內、山上、龍崎等區民眾服務，本次演習藉以強化醫院人員自衛編組應變能力及與所轄消防單位火災救災默契。

▲台南市消防局第四大隊，針對衛生福利部台南醫院新化分院進行火災搶救演習，並由轄區分隊及相關支援單位配合模擬狀況推演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次演練因應防疫需要，醫療院所避免外人進入，因此以模擬情境方式進行兵棋推演，同時結合消防局最新利器「救災管制平板」，加強消防人員救災管控，提升救災效率，並強化消防人員安全管制，大大提升安全管制體系的建立及效率。

▲台南市消防局第四大隊，針對衛生福利部台南醫院新化分院進行火災搶救演習，並由轄區分隊及相關支援單位配合模擬狀況推演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，歷年醫療院所火警往往都會釀成重大傷亡，這次演習除了加強消防人員災害應變能力外，更首次加入嚴重特殊傳染性肺炎(Covid-19)患者收容場所之特性，兼顧防疫工作及火災的搶救任務，也提醒場所及消防人員應留意動線規劃及自身保護的重要性，本次演練更是大膽結合救災管制平板，運用科技結合救災，提升救災效率。

▲台南市消防局第四大隊，針對衛生福利部台南醫院新化分院進行火災搶救演習，並由轄區分隊及相關支援單位配合模擬狀況推演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，醫療場所相對來說搶救不易，因此造成人命傷亡及損失機率也會加大，但南消透過兵棋推演及科技運用，使消防人員能夠充分熟悉場所概況，有效加強場所內逃生及救災順暢性，發生火災時能立即做出相對處理並提升效率，將損失降至最低。

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