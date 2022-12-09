不定時炸彈！竹南業者違規儲存瓦斯桶　20坪倉庫驚見294桶瓦斯

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗消防局8日在竹南稽查一處瓦斯鋼瓶儲存場所，發現20坪大的鐵皮屋頂倉庫，竟違規存放294桶瓦斯，共計儲放7372公斤瓦斯，消防局以違反「消防法第」及「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」規定，現場對業者開出舉發單。

▲苗栗竹南保安林查獲違法儲存瓦斯桶倉庫，20坪大的鐵皮屋頂倉庫存放294桶、7372公斤瓦斯。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗消防局竹南分隊8日下午至轄內保安林一處查察瓦斯鋼瓶儲存場所，現場為簡陋一層磚牆鐵皮屋頂建築物，面積約60平方公尺，裡面置放294瓶瓦斯鋼瓶(4公斤34支、10公斤7支、16公斤21支、20公斤159支、50公斤73支)，共計儲放7372公斤瓦斯，稽查人員以違反「消防法第15條」及「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第79條規定，當場對業者開出舉發單。

另外，消防人員於現場清點瓦斯鋼瓶數量時，發現1支4公斤重的瓦斯桶已逾期，再開1張舉發單。

據了解，本案業主為合法的瓦斯行，瓦斯行與應該具備的瓦斯儲存場所都各需申請合法執照，瓦斯行登記均為辦公室聯絡及供客戶挑選瓦斯桶的型式，經選購後由合法儲存場所出貨到客戶處，而該瓦斯儲存場所並未經申請合格。

消防局表示，業者若違規超量儲存瓦斯桶，或逾期、變造鋼瓶，將成社區公安不定時炸彈；消防局將持續針對不肖瓦斯業者加強查緝，以確保民眾居家安全。

▲苗栗竹南保安林查獲違法儲存瓦斯桶倉庫，20坪大的鐵皮屋頂倉庫存放294桶、7372公斤瓦斯，其中一支瓦斯筒還逾期。（圖／記者蔡文淵翻攝）

