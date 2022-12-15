蔡其昌陪車掃　李俊俋再批黃敏惠肉品市場改善議題

▲前立委蔡其昌陪同車掃 李俊俋再轟黃敏惠肉品市場改建議題。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋15日上午結束與立委莊瑞雄、王美惠的車隊掃街後，下午也把握時間衝刺，和從台中趕來的立法院副院長蔡其昌，一起進行車隊掃街。李俊俋也針對黃敏惠提出肉品市場要求減列補助款，是因為工資、原物料問題流標，直轟陳年老調，呼籲選民換市長做看看。

李俊俋對於黃敏惠回應肉品市場要求減列補助款，是因為工資、原物料問題流標，他表示這個理由這幾個月聽了多少次，原物料、工資的提升，其他縣市沒有嗎？，黃敏惠習慣把所有的責任都推給別人「千錯萬錯都是別人的錯，流標說是原物料漲價；執行力不好說中央不補助；淹水說老天為什麼下這麼大的雨？」

李俊俋質疑，面對同樣的問題，高雄市有辦法在兩年內整理好土地把台積電找來，嘉義縣把六大產區都做起來，為什麼嘉義市肉品市場就流標，就沒辦法做起來？還要退回中央補助的8200萬？「如果黃敏惠解決不了，我們乾脆換個市長好了。」

而在嘉義市新生兒出生率逐年下降，應該要強化育兒環境，但前瞻計畫第三期「因應少子化友善育兒空間建設」補助當中，嘉義市申請改善育兒環境補助竟然是零的問題。李俊俋表示，少子化是現在全台灣面臨的問題，也是國安問題，我們沒有辦法強迫年輕人生小孩，但我們至少可以提供優化環境，讓他們可以放心的生小孩，這也是為什麼行政院要在前瞻計畫裡面特別編這一項」。

李俊俋強調，但我們看見，嘉義市居然沒有申請，所以補助項目是零，難道嘉義市的環境都非常好嗎？嘉義市去年的新生兒總共只有1200位，「這個是市府有沒有心要做的問題，希望黃市長趕快認真的做市政，不要一天到晚只在作秀。」

蔡其昌則是對李俊俋大力推薦，他表示，李俊俋是一個務實，站在市民的立場、站在對的事情的立場，把問題解決的政治人物。他呼籲嘉義市民給李俊俋一個機會，另蔡其昌表示如果地方政府的預算沒有中央支持，或者說中央願意支持，地方沒有執行力，那都是市民的損失。

蔡其昌表示，自己相信李俊俋對中央事務的了解，他跟中央會是最好的夥伴關係，在嘉義市民優先的前提底下，跟中央做最緊密的合作，只有中央跟地方充分合作，這個才對嘉義市的市政建設，對市民想要解決嘉義市的問題，才是最好的解方。蔡其昌說在立法院會成為嘉義市、李俊俋最好的後盾，在立法院全力來幫忙嘉義重大的這些建設得以推動、落實跟執行。