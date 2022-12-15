民進黨高層加入「網軍」群組？　林楚茵：是「時事溝通群組」

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵提供）



記者呂晏慈／台北報導

網路媒體《民報》14日報導指稱，2020年總統大選期間網軍Line群組成員，包括總統府副秘書長黃重諺、民進黨代理秘書長林鶴明等人都加入，引發討論。對此，被點名是成員之一的立委林楚茵15日反駁，那只是時事溝通群組，這種群組各黨都有，不需要捕風捉影、小題大作。

報導指出，相關群組成員整合黨政人士、網路名人、匿名粉專，黨政人士包括現任總統府副秘書長黃重諺、民進黨代理秘書長林鶴明、民進黨前黨主席特助洪耀南、立委林楚茵、王定宇、立委鄭運鵬網紅幕僚韓璟、蘇貞昌幕僚李懷仁、剛當選新北市議員的前立法院長蘇嘉全幕僚張嘉玲等人。網路名人則有民進黨員「焦糖哥哥」陳嘉行、「財經網美」胡采蘋，另外還有許多匿名粉專管理員。

對此，林楚茵今天表示，媒體烏龍爆料那個Line群組是網軍群組，事實上就是傳達政策、討論時事的溝通群組，就像疫情期間的謠言飛天，都是需要在最短時間宣傳、澄清，這種溝通群組各黨都有，不需要捕風捉影、小題大作，更不需要汙名化網路使用者。

林楚茵說，她來自媒體，很清楚媒體有發獨家的壓力，但報導前要記得去Google，民進黨的「時事溝通群組」被小題大作的同時，國民黨被爆出2020年大選落敗後，不僅急忙找側翼到國民黨中央黨部秘密開會，更是到處招兵買馬說要尋求合作帶風向，請問要不要再把這篇文章拿出來「平衡」一下？