選戰慘遭棄保！林耕仁怒轟要黨中央黨紀處理　國民黨最新回應了

▲國民黨新竹市長候選人林耕仁在落選後今天首次公開露面，並大反撲發聲明稱遭國民黨內人士抹黑造謠，已蒐證提告，感嘆黨紀不存何以為黨？（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

代表國民黨參選新竹市長的候選人林耕仁落選後今（15）日首次公開露臉召開記者會大反撲，指控遭國民黨內人士在選前及選後不斷在網路上抹黑及造謠，已蒐集相關證據提告，呼籲黨中央應祭出黨紀處理，更感嘆黨紀不存何以為黨？對此，國民黨文傳會副主委林家興回應，選舉當中的考紀案件，目前都由地方黨部陸續回報到中央考紀會當中，會依照相關規章妥善處理，捍衛黨紀與黨員應有的權益。

林耕仁在記者會上首先感謝所有情義相挺、始終站在身邊的每位朋友，然而選舉過後，至今仍有許多因為力挺他卻不斷遭受謠言惡意攻擊的夥伴，他除深表歉意之外，更必須站出來針對這些惡意的謠言提出澄清與譴責。

他指出，在選舉的過程中對於他的抹黑造謠，都已經進入法律程序，目前也已找到在網路上發布惡意攻擊的人士，後續也將會採取法律行動。另外，過去引用未經查證的網路資訊、對其進行攻擊的媒體人、時事評論員以及網紅等人，也已經委請律師提告，「不讓老鼠屎，髒了台灣的選舉」。

「沒想到選舉結束後，謠言沒有結束，反而興起更多的謠言」，這些內容包含「林耕仁與柯建銘關係匪淺，早就談好前金後謝，如何利益輸送」、「柯建銘給林耕仁2.3億工程，若沈慧虹當選還會再給500坪的關埔計劃區的建地」，甚至造謠陳治雄議員跟民進黨暗通款曲，花錢跟柯建銘買爆料高虹安的資料，並抹黑陳治雄，鍾淑英、蕭志潔議員與他是民進黨臥底的四人幫。

林耕仁再次強調，所有對高虹安質疑的證據與資料，皆來自高虹安辦公室的吹哨者，與其他人無關。但他和團隊卻被有心人士抹黑為綠營側翼，甚至被造謠是「選假的」，這些指控不但離譜更令人感到氣憤。他提到，無論面對任何困境，始終揹著黨徽戰到底，「到底是誰丟棄這面黨徽、玩假的？」

林耕仁說，他們四位議員都已從政多年，身上綁著藍旗，國民黨縱使在新竹市失去執政權，但是仍捍衛市民權益、監督民進黨荒腔走板的執政，不遺於力。沒想到居然被抹黑成民進黨的臥底，是此生莫大的恥辱，根本就是做賊的喊抓賊，為了掩飾自身背叛黨的行為，不斷用謠言詆毀他人，此種行徑無異於「拿別人的血來暖自己」，令人感到不齒。

林耕仁指出，這些謠言源於選舉利益操作的得利者，他們為了合理化背叛黨的行為，當起謠言製造機，編造各式謠言。因此今天必須針對這些謠言提出澄清與譴責，目前也陸續搜集相關事證，要將惡意造謠者繩之以法。

最後，林耕仁也喊話國民黨中央，「黨有黨格，黨紀不存何以為黨？」對於在選舉過程中違反黨紀的黨員，不能再當作沒看見、完全不處理。