兵役改革舌戰　吳怡農酸徐巧芯：有空可以看看國際新聞

▲吳怡農今天舉行第三場政見發表記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯14日質疑，民進黨立委參選人吳怡農曾提出「在家當兵、全民皆兵」論點，不就代表所有人都會被捲入戰火當中？對此，吳怡農15日在政見發表會後受訪反嗆，「希望大家在有空的時候，可以看看國際新聞，了解一下國際情勢」，增加國防預算、推行兵役改革是為了有本錢嚇阻戰爭、維持和平。

吳怡農說明，針對國防部對於役期延長、兵役改革，這方面他沒有任何內幕消息，也在等待中央、行政部門有任何宣布和討論，另對於對手陣營口水攻擊，「我也希望大家在有空的時候，可以看看國際新聞，了解一下國際情勢，也了解一下當地國家面對強大軍事威脅的時候，對社會整體所造成的波及跟影響」。

吳怡農表示，這也是為什麼需要提升台灣整體韌性，除了投資國軍，也需要國土防衛部隊，在平時負責災害搶救，在戰時也能負責各個社區安全，為的就是保障人民的生命以及財產，如此才有能力向國際社會展示保衛家園的決心，也才有本錢來嚇阻戰爭、維持和平，「任何對於軍事衝突不了解的人，可以看看烏克蘭過去9個月所經歷的，這是沒有任何人希望台灣有烏克蘭的下場，因為沒有任何人從戰爭中得到好處。」

至於是否認同女性不用當兵，吳怡農表示，現在的《兵役法》就是男性當兵，他的主張就是全面訓練內容的改革，同時適度的延長兵役，在他心目中，「國土防衛部隊」是一個募兵性質的部隊，有意願參與的才來參加。