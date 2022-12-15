吳怡農選戰成「一個人的江湖」　王鴻薇酸爆：拋政見連民進黨都不甩

▲王鴻薇日前赴大直市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

台北市第三選區立委補選火熱開打，對於外界質疑民進黨參選人吳怡農因「人設崩壞」導致中間選民支持度偏低，國民黨參選人王鴻薇今（15）日直言，吳所提出的政見流於空泛跟紙上談兵，連民進黨都不理他，變成「吳怡農一個人的江湖」，這才讓中間選民無法信任。王也批吳，選戰期間一直反反覆覆，「不要這麼快染上民進黨的惡習，這樣的雙標只是更證明他跟民進黨沒有兩樣。」

王鴻薇受到確診影響而透過視訊答覆媒體提問，有關吳怡農在中間選民的支持度偏低，外界直指原因出在他「人設崩壞」，王鴻薇對此答覆，與其說他「人設崩壞」，不如說中間選民一定會檢驗他的政見，可是不管他所提出的松山機場遷移還是國土防衛隊，根本沒看到民進黨政府官員或是民意代表有所回應。」

王鴻薇進一步批評，「如果連民進黨都不理他，那就變成『吳怡農一個人的江湖』」，他應該自我檢討提出的政見是否流於空泛跟紙上談兵，所以才讓中間選民無法信任。

如今吳怡農拋出雙語政策，每區設「學習中心」，以及開平價英文班及電腦班。王鴻薇則批，雙語教學台北市這幾年都已經在大力推動，從最早3所學校，現在已經80所，「我在教育委員會長期推動與支持，他的政策會是甚麼？還是又流於空泛跟搞不清楚狀況？」

王鴻薇強調，吳怡農在本次選戰期間一直反反覆覆，舉凡他到底有沒有開除涉毒民進黨員趙映光？他要不要犧牲總統專機來成就松機遷建？還包括昨天他說「不要喊口號」可自己又在喊口號，「我想吳怡農不要這麼快染上民進黨的惡習，這樣的雙標只是更證明他跟民進黨沒有兩樣。」