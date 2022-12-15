談小三通　吳怡農：跟中國人民互動「是好事也是應該的」

▲吳怡農今天舉行第三場政見發表記者會。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌日前談到小三通時表示，面對中國疫情再起，面臨搶藥等恐慌，在此時守護國人的健康、才是最要緊的事。對此，民進黨連江縣黨部主委李問15日受訪說，期待能在農曆春節恢復小三通；台北市立委補選參選人吳怡農則說，跟中國人民的互動是好事、很自然的，他們也嚮往自由的生活方式。

吳怡農今天邀請李問、民進黨國際部副主任謝佩芬參加第三場政見發表會，推出雙語國家政見，主張要比照運動中心，設置平價的學習中心。

媒體會中關注，近日蘇揆針對小三通議題以「搶藥」等理由回應，請教連江縣黨部主委的看法？李問說，恢復小三通對金馬地區民眾來說，是希望可以盡快恢復，之前陸委會也有提到希望以重要節慶作為目標，來作為恢復的時間點，如果能夠在過年恢復，很多鄉親是非常樂見的。

李問也解釋說，由於馬祖只有連江縣立醫院，並沒有民間的藥局，過去不會有福州的民眾到馬祖買藥的情形，馬祖的情形可能比較特殊，至於金門或台灣本島是否會有搶藥的情形，他沒辦法針對這些細節做進一步說明。

吳怡農表示，每個地方有每個地方一些現實的考量，要顧及的是當地的居民、消費者的權益，這些是所有交流的前提，除此之外，如果可以退一步談跟中國的交流和互動，其實，跟中國人民的互動是好事，也是應該的，自己有許多朋友是中國人，他們跟台灣人一樣嚮往更自由、跟台灣一樣自由的環境和生活方式，跟中國朋友們的互動是很自然的。