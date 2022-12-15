吳怡農稱「票投民進黨不會有戰場」　國民黨諷：玩弄口號、空號台灣

▲國民黨批吳怡農口號引戰，不如務實避戰。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

「票投民進黨、青年上戰場」印象，被民進黨解讀是九合一敗選原因之一，而近日民進黨台北市立委補選候選人吳怡農也喊出「票投民進黨、不會有戰場」，盼扭轉落後情勢。國民黨今（15）日召開記者會很酸，「吳怡農口號有任何依據嗎？還是又在玩弄口號、空話台灣？」



台北市議員當選人楊植斗指出，吳怡農才說「這時任何口號都對國家安全沒幫助。」要大家不要喊「票投民進黨，青年上戰場」，短短不到24小時，吳怡農再次發出新聞稿說，「如果真的要有一個口號，應該是票投民進黨，才不會有戰場。」昨日的吳怡農打臉今日的自己，政治人物立場前後搖擺極不可取，昨是今非的態度應譴責。

引用總統府前副秘書長蕭旭岑文章，楊植斗指出，這幾年，無論色彩傾向藍綠的智庫或媒體民調，支持兩岸交流、和平發展的民意，幾乎都在七成左右，無論是抗中保台的陸委會，偏綠的中華亞太精英交流協會等民調，都有7成的民眾支持兩岸應該和平相處，顯示民眾心中希望兩岸和平交流、不要對抗。

楊植斗強調，自從兩岸不走強力對抗路線後，中華民國的兵役役期愈改愈少，過去馬英九總統研究那麼久，也符合年輕人民意的募兵制，在蔡英文總統手中就被打臉轉彎。年輕人心中想的，就是希望縮減當兵的時間，迅速與社會接軌，趕快就業，過安居樂業的日子。而蔡英文卻辜負了這份民意，如今兵役要延長，蔡英文要負最大責任，吳怡農進立法院如果只會附和，當一隻應聲蟲，就是兩岸兵凶戰危的推手。

國民黨文傳會副主委林家興則舉遠見雜誌民調指出，超過6成民眾非常擔憂兩岸開戰，企業也相當擔心；在台海危機後，有超過6成5的民眾對政府信任度降低，因為當中共發射飛彈跨越臺灣上空，我們的政府竟然說沒有進入領空而不發警報，嚴重引發國人對政府的不信任感。此外，聯合報今年9月民調顯示，在蔡政府執政下，兩岸關係持續惡化，民眾對蔡英文總統處理兩岸關係不滿意的程度飆到5成3，不滿意大幅高於滿意。

林家興強調，當國內跟國際都發現在民進黨執政之下，台海兵凶戰危時，請問吳宜農提出的「票投民進黨不會上戰場」口號有任何依據嗎？還是又在玩弄口號、空話臺灣？相較於執政的民進黨無能處理兩岸關係，國民黨提出負責任的2D戰略「國防」(Defense)和「對話」(Dialogue)，加強國防實力同時不放棄對話，才是保持區域和平最務實、最穩健的方法。