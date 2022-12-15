汽燃費逾期繳納罰很大　桃園監理站：補繳期限至明年1／3

▲自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，逾期繳納罰很大。（圖／桃園監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園監理站15日表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，桃園地區111年汽燃費開徵總件數為188萬件，截至目前已繳納179萬件(徵收比例94.5%)，未繳納件數9萬件(未徵比例5.46%)，公路總局針對逾期未繳納之車主已寄出催繳通知書，補繳期限至112年1月3日止。

桃園監理站表示，倘逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰外，所欠費額後續將移送強制執行。黃成民站長並提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、一卡通 Money、橘子支付、元大銀行、永豐銀行、街口支付及蝦皮等APP，免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。

若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

桃園監理站呼籲仍未繳納汽燃費的車主，請依補繳期限儘速繳納，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便，相關申請書表可於公路總局網站下載。