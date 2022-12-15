　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

汽燃費逾期繳納罰很大　桃園監理站：補繳期限至明年1／3

▲汽燃費逾期繳納罰很大，補繳期限至明年1/3

▲自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，逾期繳納罰很大。（圖／桃園監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園監理站15日表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，桃園地區111年汽燃費開徵總件數為188萬件，截至目前已繳納179萬件(徵收比例94.5%)，未繳納件數9萬件(未徵比例5.46%)，公路總局針對逾期未繳納之車主已寄出催繳通知書，補繳期限至112年1月3日止。

桃園監理站表示，倘逾期未繳納，除依公路法第75條處以罰鍰外，所欠費額後續將移送強制執行。黃成民站長並提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、嗶嗶繳、一卡通 Money、橘子支付、元大銀行、永豐銀行、街口支付及蝦皮等APP，免出門就能線上繳納，繳費管道多元、方便又迅速。

若沒有收到催繳通知書又不確定自己愛車是否已繳納汽燃費的車主，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務APP」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。

桃園監理站呼籲仍未繳納汽燃費的車主，請依補繳期限儘速繳納，以免受罰，同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便，相關申請書表可於公路總局網站下載。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／6.2地震超晃卻沒警報！　氣象局給答案了
6.2強震後有8次餘震！　氣象局：餘震會持續一整周
快訊／新北女手遭公車輾壓！　噴血慘叫
快訊／接連送走奶奶、爸爸！　范瑋琪悲痛發聲了
LIVE／6.2全台大地震！　氣象局最新說明
快訊／6.2地震猛搖！　高雄捷運、輕軌「暫停行駛」
快訊／6.2強震後又2餘震！　最大震度3級
越晃越大全台有感！　「1縣市」喊嚇死：爆炸搖
快訊／6.2大地震！　北捷全線慢速行駛
快訊／全台大地震！規模6.2　最大震度5弱
快訊／1202地牛翻身！　雙北搖很大
快訊／高虹安辦公室主任被帶走！　記者敲門急上鎖
LIVE／高虹安和男友被約談！辦公室遭搜　世足爭冠最新賠率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市議會國民黨團為民爭取福利　調高三節禮金等3政策三讀通過

遭祝融無屋可住　台電屏東區營業處+市公所及時送愛

汽燃費逾期繳納罰很大　桃園監理站：補繳期限至明年1／3

「冬至到吃湯圓」台東衛生局抽驗22件冬至食品　檢驗結果皆合格

台東分局馬蘭派出所　小小波麗士體驗營...幼童樂穿防彈背心拍照

元智教授將永續融入課程核心　獲永續教學實踐與成果競賽優勝

全台低溫寒流侵襲　台南特警凌晨街頭查獲毒品

最浪漫約會美景一次收齊！台中耶誕嘉年華絕美水舞IG打卡必拍　「心花朵朵」旋轉耶誕樹夢幻爆棚

2022屏東高樹蜜棗馬拉賽　鳳梨田+老鷹相伴...獲跑友好評

列管槍枝執照有效期至12／31　屏東警籲及早辦理換發　

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

桃園市議會國民黨團為民爭取福利　調高三節禮金等3政策三讀通過

遭祝融無屋可住　台電屏東區營業處+市公所及時送愛

汽燃費逾期繳納罰很大　桃園監理站：補繳期限至明年1／3

「冬至到吃湯圓」台東衛生局抽驗22件冬至食品　檢驗結果皆合格

台東分局馬蘭派出所　小小波麗士體驗營...幼童樂穿防彈背心拍照

元智教授將永續融入課程核心　獲永續教學實踐與成果競賽優勝

全台低溫寒流侵襲　台南特警凌晨街頭查獲毒品

最浪漫約會美景一次收齊！台中耶誕嘉年華絕美水舞IG打卡必拍　「心花朵朵」旋轉耶誕樹夢幻爆棚

2022屏東高樹蜜棗馬拉賽　鳳梨田+老鷹相伴...獲跑友好評

列管槍枝執照有效期至12／31　屏東警籲及早辦理換發　

iPhone 14多強？男女墜峽谷手機沒訊號　成功通報讓直升機出動救人

港區人大代表選舉結果出爐　「平凡台灣女孩」凌友詩也當選了

地震超晃卻沒警報！9縣市達標卻只示警宜花　氣象局認「有誤差」

6.2地震全台有感！他卻沒收到「國家級警報」　原因曝光了

Jinni才退團5天「NMIXX官方刪光她痕跡」　韓網錯愕：JYP太殘忍

太玄宮打巴掌之謎！對比12下無聲甩手　「5分鐘一刀未剪片」曝光

又有歐洲議會重量級議員來台　外交部：強化民主夥伴連結

規模6.2強震後又有8次餘震！氣象局推估「餘震還會持續一整周」

糟了！咖哩大神傷到左肩提前退場　將做核磁共振檢查

快訊／公車進站她滑倒…女子「手臂遭後輪輾過」慘叫　目擊者嚇傻

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

地方熱門新聞

台南議長參選人疑警所飆罵員警

男竊嫌帶「女友」把風3次上門...就是要iphone　通訊行損失大了

台中耶誕嘉年華絕美水舞打卡必拍

台南特警凌晨街頭查獲毒品

搶救失聯3日老翁　里港警消破門救回一命

新北13校齊訪海大　海洋海事職探教育再深耕

高樹蜜棗馬拉賽　鳳梨田+老鷹相伴...獲跑友好評

傳冥婚後自殺親友嚇壞！他報平安

中職、龍來公司場勘棒球場　肯定改善及優化成果

汽燃費逾期繳納罰很大　補繳期限至明年1/3

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

嗨翻2023！　全台唯一時尚海洋系跨年在桃園

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗、翁重鈞、吳志揚助陣

列管槍枝執照有效期至年底　屏東警籲及早換發　

更多熱門

相關新聞

幸運77777！　桃園辦理微電車「AC」號牌標售

幸運77777！　桃園辦理微電車「AC」號牌標售

交通部針對電動自行車修法於11月30日起，全面納管掛牌上路並更名為微型電動二輪車，桃園監理站特辦理微型電動二輪車字軌區間「AC-70001至AC-80000」等號牌第1次標售，招標底價金額，第一級號牌新臺幣2,000元，第二級車主自選號碼新臺幣1,500元。

微電車11/30起　正式掛牌

微電車11/30起　正式掛牌

振興再一波！903家遊覽車冬季汽燃費可減免　短收7384萬元

振興再一波！903家遊覽車冬季汽燃費可減免　短收7384萬元

公總祭放寬措施　地震災區民眾罰單「延明年3月底前繳」

公總祭放寬措施　地震災區民眾罰單「延明年3月底前繳」

汽燃費繳費期限到明天　逾期可罰

汽燃費繳費期限到明天　逾期可罰

關鍵字：

桃園監理站汽燃費補繳期限

讀者迴響

熱門新聞

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

快訊／搖晃了！12:02地震

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面