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只剩1天！「汽燃費繳費期限」明天截止　逾期未繳恐被罰3千元

▲▼天氣 夏天 炎熱 機車族。（圖／記者屠惠剛攝）

▲汽燃費繳納期限只到明天，未繳費的車主應儘速繳納。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

111年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，繳費期限至8月1日截止，交通部公路總局表示，未繳費的車主務必儘速繳納，否則依法可處300到3000元的罰款。

根據公總統計，截至7月27日止已有六成二車輛完成繳費，尚未繳納車輛約718萬輛。

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公總表示，民眾可持原繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行及元大行動等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

公總提醒，若車主不確定是否已繳納汽燃費的，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。如尚未繳納，除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行線上繳費，亦可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。

此外，車主倘有繳費證明需求，亦可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。

依《公路法》第75條規定，汽車所有人不依規定繳納汽車燃料使用費者，公路主管機關應限期通知其繳納，欠繳金額累計達新臺幣900元以上者，處新臺幣300元以上、3000元以下罰鍰。

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