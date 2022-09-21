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強震重創！公總祭放寬措施　災區民眾罰單「延明年3月底前繳」

▲花蓮玉里卓富大橋遭震裂，猶如在橋面開了一條水溝，已禁止15噸以上大客車通行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲強震重創花蓮。（圖／花蓮縣政府提供）

記者李姿慧／台北報導

9月18日台東池上發生芮氏規模6.8強震，造成花東地區嚴重損害，公路總局宣布，只要有受災證明，罰單、汽燃費，以及補換發駕照行照等監理業務，都可展延至明(112)年3月31日前辦理。

花東地區遭強震肆虐，不少地方受創，為照顧災區民眾權益，公路總局今(9/21)公布0918地震受災民眾辦理公路監理業務權益照顧措施。

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公路總局表示，受災民眾只要持有村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具之證明，相關包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等監理事宜，均可展延至112年3月31日前向公路監理機關申辦。

▲▼花蓮玉里倒塌小7全拆除，鋪上柏油。（圖／記者游宗樺攝）

▲強震重創花蓮。（圖／記者游宗樺攝）

另公路總局指出，因地震致車輛受損需辦理報繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，請民眾於112年3月31日前提出申請。

公路總局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

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