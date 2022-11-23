振興遊覽車！903家遊覽車冬季汽燃費可減免　短收7384萬元

▲遊覽車第四季仍有減免汽燃費振興方案。（資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

疫情影響，為協助遊覽車業，交通部公路總局今年第4季持續祭出遊覽車方案，出車率7成以下汽燃費全免，7成以上減免5成，903家受惠，依排氣量不同，遊覽車一輛最多可減免1.7萬元，估計第四季整體遊覽車汽燃費將短收7384萬元。

交通部今(11/23)公告，遊覽車客運業之營業用汽車自中華民國111年10月1日起至111年12月31日止，將減免汽車燃料使用費，其中今年7月至8月出車率，相較108年同期出車率達7成以上，業者之營業用汽車之汽車燃料使用費減徵50%，出車率7成以下則免徵汽燃費。

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目前全台約有1.4萬輛遊覽車，公路總局監理組副組長孫榮德表示，因疫情影響，為協助遊覽車回歸正常營運，繼今年第三季秋季遊覽車減免汽燃費後，今年第四季冬季也持續推動遊覽車減免汽燃費振興措施。

孫榮德指出，今年秋季總計有909家遊覽車可減免汽燃費，其中773家出車率低於7成，汽燃費全免，136家則是減徵5成，汽燃費應收9750多萬元，減收9078萬元；10月至12月冬季則有903家遊覽車可減免汽燃費，464家全免，439家減徵5成，整體汽燃費應收9833萬元，減收7384萬元。

孫榮德表示，冬季減收汽燃費金額較秋季少，主要是遊覽車業者生意有好一點，已慢慢回升，預計明年過後將不會再有減收汽燃費措施。