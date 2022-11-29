微電車11／30起正式掛牌　桃園監理站提供「到點服務」

▲桃園監理站特別製作微電車掛牌紀念封套。（圖／桃園監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

電動自行車因不需申請牌照、投保強制險，常衍生改裝超速、車禍無法理賠等爭端，交通部為此修法，明(11月 30日)起全面納管掛牌上路並更名為微型電動二輪車；請領牌照可至監理站辦理外，桃園監理站亦與轄內8家微電車經銷商、10家代檢廠、2大工業區合作提供「到點服務」。

桃園監理站黃成民站長呼籲，多數微型電動二輪車雙載、超速且常見加裝後座腳踏板及改裝電子控制器等情形，民眾在辦理微電車掛牌作業前，需先行至販售車輛經銷商施行機件調校，確認各部機件正常及最大速率25公里/小時。

民眾欲辦理微電車領牌時，請備妥國民身分證（僑民居留證）正本、印章、來歷證明、新領牌照登記書2份、統一發票、有效期間30日以上的強制汽車責任保險證等文件。(多國語言版的領牌懶人包、保險等協助資訊請至監理服務網/微電車專區查詢：https://www.mvdis.gov.tw/)。

桃園監理站提醒，已購買上路的微型電動二輪車有兩年緩衝期可補申領和投保，為鼓勵車主要把握時間投保強制險及完成掛牌納管，凡是自111年11月30日起至112年12月31日止，使用中微型電動二輪車完成申請掛牌的車主，免收450元的牌照和行照規費，等同掛牌免費。

桃園監理站亦配合此次交通部修法，特別製作微電車掛牌紀念封套，封套內可妥善放置微電車行照，另加註騎乘微電車注意事項，期望民眾騎乘微電車時，能更加注意行車安全。