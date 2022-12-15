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拿「擦擦筆」造假！資深警10年狂A警光山莊210萬　二審判緩刑

▲東埔警光山莊去年爆發莊姓警員涉貪案，檢方日前起訴。（圖／資料照片）

▲南投縣警員兼任東埔警光山莊兼任管理員，10年來藉職務之便，侵占公款210萬元。（圖／資料照）

記者郭玗潔／南投報導

南投縣信義警分局莊姓警員長期於東埔警光山莊兼任管理員，卻利用職務之便，以俗稱「擦擦筆」的魔擦筆塗改房客住宿紀錄，再將短報的住房費中飽私囊，並虛偽填報管線維修單據資料，還找朋友充當人頭詐領清潔工資，共詐得210萬餘元。莊員於前年遭查獲，南投地院審理，依侵占公有財物、利用職務機會詐取財物罪合併處有期6年徒刑，褫奪公權3年，案經上訴台中高分院，改判2年徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。

信義鄉東埔地區是南投著名溫泉勝地，位於當地的東埔警光山莊則專供各級警察機關員工、退休人員、眷屬和與警察工作相關單位人員住宿，每日雙人房、三人房清潔維護費為800元、四人房為1000元。

判決指出，莊員自2005年擔任山莊管理員，需於每月製作「清潔維護費日報表」和「月報表」，陳核至信義分局。莊員卻要求在山莊服務的替代役男，以「鉛筆」或「擦擦筆」先將旅客住宿資料寫在登記簿上，莊員再私下用橡皮擦塗改，短報收費金額，再指示替代役男製作不實內容的報表給信義分局，藉此將住宿金占為己有的金額。據查，莊員從2011年4月到2021年5月為止，以不實減少申報方式，侵占公款共達187萬1100元，扣除莊員挪用到公用費用支出的86萬7,650元，共侵占100萬3450元房前。

此外，莊員又利用山莊需在旅遊旺季人手不足，需聘僱臨時清潔人員，串通友人曹姓清潔員提供帳戶做為人頭，詐取臨時清潔工薪資共計63萬6879元。此外，莊員又聘僱方姓男子維修溫泉管線，並申報臨時人員薪資，並製作不實的「溫泉頭清理維修工作項目表」和領據，填載不實的工作簽到表，再詐領46萬4928元薪資。

南投地檢署去2020年5月間獲報、指揮法務部南投調查站進行偵辦，才制止莊員長達近10年的貪汙犯行，同時運用冷凍庫「冰紙」技巧，將相關帳冊原始紀錄字跡浮現還原，讓莊員無從抵賴。

全案審理時，莊員坦承犯行，並和曹女繳回全部犯罪所得，希望能得到減刑，一審審酌莊員擔任警職已長達近40年，卻利用職務之便侵占款項，損害公務員形象，依侵占公有財物、利用職務機會詐取財物罪合併處有期6年徒刑，褫奪公權3年，案經上訴台中高分院，改判2年徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。

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