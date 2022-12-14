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關山警方舉辦義警常訓　強化守護社會安定力量

▲關警舉辦「111年下半年義警常訓」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關警舉辦「111年下半年義警常訓」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山警察分局於14日舉辦111年下半年度義警常訓，台東縣義警大隊大隊長吳景槐及關山義警中隊中隊長陳宏宗均出席參加，於會中頒發加菜金。常訓課程包括法令常識、交通安全及教授執勤技能，增進法治素質。

關山警察分局於14日在分局2樓禮堂舉行每半年的義警常訓，召集轄內約70多名義警，於常訓中教授民防法規、初級搜救訓練(CPR、止血包紮及骨折固定)、全國民防教育、交通法令、交通指揮手勢、家庭暴力、婦幼安全、反詐騙宣導及協勤技能訓練(綜合逮捕術)等課程，藉以提升法治素養及強化自我防衛意識及能力，在若遇有突發狀況時，可爭取時間與空間儘速求援，以維護自身執勤及民眾的安全；所謂「警力有限、民力無窮」！

▲關警舉辦「111年下半年義警常訓」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

透過結合義警及社區巡守隊等協勤民力，共同協助巡簽(守)，此舉不僅可提高巡邏密度及增加見警率，並可達到嚇阻及預防不當暴力事件發生之效果。吳大隊長表示，義警同仁來自社會各個不同的職業，均利用下班空餘時間協勤，謝謝大家無私的付出，讓我們的鄉里民眾更安全、更祥和！

關山警察分局表示，現今網路經濟行為日趨熱絡，造成詐騙案件增加，期許義警同仁發揮堅強的團隊精神，當警察最大的後盾和傳聲筒，加強犯罪預防、交通安全以及防範詐騙的宣導，作為社會治安的安定力量，加倍守護人民的生命財產安全。

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