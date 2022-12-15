2022屏東高樹蜜棗馬拉賽　鳳梨田+老鷹相伴...獲跑友好評

▲2022高樹蜜棗馬拉松即將開跑，警方已規畫好交通疏導勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉公所日前舉行2022高樹蜜棗馬拉松活動，其路線由高樹國中開始起跑後，經高樹市區後再轉進縣道185線，其中縣道185線，又名沿山公路，是臺灣第五長的縣道，沿途聚集幾處原鄉村落，沿路的鳳梨田清芳蒼翠，又有大武山群相伴，抬頭仰望不時還有老鷹盤旋迎逢，吸引不少馬拉松愛好者參與。

里港警分局因應這次賽事活動，除到場維持交通秩序外，也趁此宣導微型電動二輪車交通法規新制、無號誌路口慢看停、防制酒駕、開車禮讓路人等交通安全觀念，讓選手們享受比賽之外，亦習得交通安全知識。

另外里港警分局為因應警政署通令「加強重要節日安全維護工作」，也於會場中宣導民眾，對於即將到來之元旦連假及春節連假，除加強各金融機構巡邏查察，也會在治安或交通安全有顧慮的地區設置機動警力、協助失蹤人口返家團圓、舉家外出巡簽及鉅額提款護送等服務。

分局長鄭頴聰表示，於重要節慶期間，里港警分局除了動員所有警力外，並結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等團體，共同參與安全維護工作，全力做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務為主軸工作，務必讓民眾安心過年。