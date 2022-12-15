淡水菜警偕胞兄向嫌犯索賄！性騷犯付10萬怒檢舉逮捕貪兄弟

▲蔡至恩偕同胞兄收賄，二審仍重判 。（圖／記者黃宥寧攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市警淡水分局警員蔡至恩，與無公職身分的胞兄蔡至儒，去年4月受理一起性騷擾案件時，竟向許姓嫌疑人謊稱「60萬元可處理」。許男偷偷錄音後交付10萬元，並向分局檢舉。蔡氏兄弟一審重判12年2月與6年，全案再上訴，高院15日二審宣判，仍維持相同刑度。可上訴。

本案因去年4月間，一名女子在淡水區某連鎖健身房與許男發生性騷擾糾紛，並到淡水分局中正路派出所報案，受理員警認為該案屬強制猥褻案，轉偵查隊由蔡至恩（26歲）接辦。但蔡男接手後，認為有機可乘，竟說服被害人父女稱「性騷擾案、強制猥褻案的司法程序複雜耗時，不如改以傷害罪可迅速找到嫌疑人」，蔡男隨後更改筆錄，並未開立三聯單。

蔡至恩將許男個人資料洩漏給胞兄蔡至儒，2人聯手約出許男到便利商店見面，一見面蔡男隨即拿出偵查隊的名片，許男則央求不要讓家人知道這事情。蔡男當場表明：「道高一尺，魔高一丈。」許男詢問是否有行情價，蔡男胞兄隨即回答：「看你誠意」，蔡男則說：「主要還是要看每個人的社經地位」、「你還有一間公司掛在你名下。」最後雙方達成60萬元的協議，許男並當場從便利商店提款機，分5次領出10萬元現金，當場交付蔡氏兄弟。

不過許男擔心被2人當提款機，早早就將對話過程錄下，並在事後向分局提出檢舉。蔡氏兄弟被捕，檢方依照《貪污治罪條例》「藉勢藉端勒索財物罪」，對蔡氏兄弟提起公訴。

一審法院認定2人有罪，將蔡至恩重判有期徒刑12年2月、褫奪公權6年；蔡至儒判刑6年、褫奪公權3年。案件上訴第二審，高等法院15日宣判，高院改認定2人犯下「違背職務收受賄賂罪」，因此撤銷改判，但仍維持12年2月、6年的刑度。