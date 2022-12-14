「票投民進黨，才不會有戰場」　吳怡農反制藍營口號

▲吳怡農下午接受媒體聯訪。（圖／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委補選參選人吳怡農本周提出國防政見，主張建立「國土防衛部隊」、推行兵役改革並延長役期，他14日下午受訪時向國民黨喊話說，藍營朋友說「票投民進黨青年上戰場」，但他認為應該是「票投民進黨，才不會有戰場」，重點是維持和平，維護生活方式。

吳怡農今天下午前往大直植福宮參拜前受訪說，過去這1、2天有許多來自藍營朋友的言論，他們說「兵役制度的檢討是選舉操作」、「國家安全的挑戰是民進黨所造成的」、「票投民進黨，青年上戰場」，但他想要跟大家報告，國防安全建設的一切努力只有一個目的，那就是避免戰爭，讓我們不會有戰場，所以如果應該要有一個口號，應該是「票投民進黨，才不會有戰場」，重點是維持和平，維護生活方式。

吳怡農表示，唯有透過戰備、國防投資，才有機會遏止戰爭，才有機會確保和平，這應該是不分黨派的共識，也是共同努力的目標，不該淪為選舉的操作。

媒體關注，近期吳怡農在陸軍特戰部隊服役的照片曝光，當時是什麼背景？吳怡農說，這張照片應該是參加「聯雲操演」在屏東執行跳傘任務時，當時他扮演的是降落在台灣的紅軍傘兵，當天也有另外一組海陸夥伴扮演陸軍的反空降作戰。

▲吳怡農當年在「特戰部隊」服役帥照曝光。（圖／翻攝自吳怡農臉書）