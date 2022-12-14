2縣議員涉賄遭收押！彰檢月底提當選無效　43名當選人剉咧等

▲施嘉華父子涉賄選投票前3天被收押禁見。（圖／翻攝自施嘉華臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

大選落幕，彰化地檢接獲涉賄案件有300多件，其中有45名當選人(4議員、2鄉鎮市長、17名鄉鎮市民代表、18名村里長)捲入賄選疑雲，投票前3日，縣議員當選人施嘉華父子因文宣綁樁收押禁見，第一選區連5霸議員林茂明，今天也因涉買票遭到拘提羈押，此次涉賄相關人等，檢方釐清相關事證，最快月底提當選無效之訴。

選前檢方查獲村里長涉嫌醬油禮盒買票、還有吸管內藏千元賄選、幽靈人口、文宣綁樁，還有在投票前一日買票等等，搜索30餘處，到案人數753人，查扣現金近45萬元，有8人聲請羈押禁見，彰化地院全數裁准。

最令人關注的是第二選區(和美、伸港及線西)縣議員施嘉華，在投票前3天，涉文宣買票綁樁，父子均被收押，在地方仍催出7,030高票，若當選無效確定，將由落選頭得票6,481票無黨籍蕭文雄遞補。

▲5連霸縣議員林茂明涉賄遭檢方羈押。（圖／翻攝自林茂明臉書）

而彰化第一選區(彰化市、花壇及芬園)縣議員當選人林茂明，得票6691票，名列第10名當選，但被檢方查出涉嫌以每票500元買票，2樁腳在選前已遭羈押，昨天檢警拘提林茂明到案後，今凌晨也羈押，服務處助理對此事三緘其口，一旦當選無效確定，將由落選頭差8票吳韋達遞補。