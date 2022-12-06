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社會 社會焦點 保障人權

噁男隨機要女高中生LINE　不滿被拉黑巧遇狂聊3hrs...臨走還強抱

▲社群軟體,LINE,手機,群組。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲北市內湖區吳姓男子在公園見到17歲少女，上前要LINE，少女因年齡體型差距大只好答應，返家後封鎖，豈料吳男再次遇到少女竟環抱強制猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

嚇壞！北市內湖區吳姓男子，街上偶遇17歲少女開口要LINE，少女因年齡、體型差距等較弱勢，而虛與委蛇交好友，吳男不滿被封鎖無法聯絡，幾天後再度巧遇少女，上前不斷攀談，少女迫於無奈只好陪聊達3小時，最後竟慘遭吳男襲胸、環抱，掙脫時還不小心受傷，少女三步併兩步逃回家告知家人。士林地檢署偵結，依強制猥褻等罪提起公訴。

起訴指出，38歲吳男今年7月21日下午6時許在內湖區街上，見17歲少女安安（化名）擦肩而過，突然開口要LINE，小安迫於性別、年齡及體型差距甚大，只好講出ID讓對方加好友，她返家後立刻封鎖對方。

吳男被封鎖後不死心，在同月28日下午6時許在內湖某公園附近再度與小安相遇，且明知小安表示不想與其攀談，仍不斷要求聊天，小安迫於無奈又擔心生命安危，只好聊到晚上9時許。

雙方步出公園時，吳男竟趁人不備以雙手、臉部等身體部位，強行環抱小安並貼近臉部及胸部，小安當場嚇得花容失色不斷掙扎，在逃開狼爪拉扯時，小安右上臂更不慎有挫傷。

小安嚇得花容失跑回家後，立刻向家人告知此事，她的父親則立刻帶著她到派出所報案處理。

偵查時，吳男坦承知道小安是未成年，又抱怨因為加入LINE好友傳送訊息，小安卻不回應，因此再度巧遇時才上前聊天。檢方根據路口監視器畫面、小安指訴等，依強制猥褻、傷害罪將吳男提起公訴。

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