潑漆六四「恥辱柱」!　檢：已破壞限期展覽功能…3男起訴

▲檢察官認為恥辱柱遭潑漆，已經毀損限期展覽的觀賞功能，將涉案3人起訴。（圖中非當事人／記者黃宥寧翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市中正紀念堂民主大道在6月間舉辦「六四三十三週年跨境藝術展」，卻遭不明黑衣人士潑黑漆破壞，潑漆的19歲李姓男子落網聲稱「受疫情影響才洩恨潑漆」，但檢警持續追查，幕後主嫌陳姓男子與統促黨關係密切，刻意籌畫這場破壞行動，雖然黑漆事後被清洗乾淨，但檢察官認為，已經影響這場限期展覽的觀賞功能，9日依毀損罪起訴陳男等3人。

社團法人華人民主書院協會6月初在中正紀念堂主辦「不默而生：抵抗的轉喻 六四三十三週年跨境藝術展」，展示1個3D列印的「恥辱柱」藝品，紀念大陸六四天安門事件，活動最後一天清晨，卻遭人噴漆，警方獲報隨即調閱監視器追查。

19歲的李姓男子到案稱自己沒有政治色彩或幫派背景，但警方懷疑他的說詞，持續偵辦發現，幕後是與統促黨有密切關係的29歲男子陳諺輝教唆，由陳男出資1萬元當酬勞，另外找來黃姓男子安排作案路線，由李男執行噴漆計畫。

雖然一般噴漆案會被認為事後可清洗乾淨，不會毀損物品外觀功能等價值，但檢察官起訴指出，本案「恥辱柱」是有時效限制的展覽品，時間到了就會搬離中正紀念堂，遭潑漆後，足使其於有限之展覽期間內喪失觀賞之功能而不堪使用，因此仍認定陳男等3人涉犯毀損罪，依法提起公訴。