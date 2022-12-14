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社會 社會焦點 保障人權

開車鬼切撞後車！氣噗噗衝下車要理論　忘打P檔下秒糗爆影像曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山昨日發生一起行車糾紛，一輛白色自小客車突然跨越雙白線鬼切，導致與後方車輛擦撞，白車駕駛氣噗噗衝下車要找後車駕駛理論，沒想到忘拉煞車或打P檔，一下車後車子繼續往前跑，嚇得他狼狽上演追車戲碼。把車追回後，該駕駛二度去找後車駕駛叫囂，狂拍打車窗、拉車門，警方已受理報案。

▲▼他開車鬼切遭後車撞！氣噗噗要理論竟忘打P檔　狼狽追車畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼他開車鬼切遭後車撞！氣噗噗要理論竟忘打P檔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼他開車鬼切遭後車撞！氣噗噗要理論竟忘打P檔　狼狽追車畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起行車糾紛發生在13日下午2點多，警方接獲26歲林男報案稱，他在鳳山區建國路三段接近鳳松路口，與45歲陳男駕駛的自小客車發生擦撞，雙方未受傷。

▲▼他開車鬼切遭後車撞！氣噗噗要理論竟忘打P檔　狼狽追車畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼男子氣噗噗下車要理論，竟忘打P檔，狼狽追車畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼他開車鬼切遭後車撞！氣噗噗要理論竟忘打P檔　狼狽追車畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光的行車記錄器影像可見，當時陳男駕駛白車跨越雙白線左切，導致與後方林男的車輛發生擦撞，陳男隨即要下車理論，沒想到疑似忘拉手煞車或打P檔，造成車輛持續往前跑。陳男狼狽奔跑追回車子並把車子停好後，又二度上前找林男理論，更拍打車窗、狂拉車門叫囂。

▲▼他開車鬼切遭後車撞！氣噗噗要理論竟忘打P檔　狼狽追車畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲男子二度上前找後車駕駛理論。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警到場後處理交通事故，雙方皆無酒駕，初步研判，「前車」不當變換車道、跨越雙白實線造成車禍為肇事主因，「後車」未注意車前狀況為肇事次因，案經交通警察大隊初判後，會再逕行告發其違規行為。

▲▼他開車鬼切遭後車撞！氣噗噗要理論竟忘打P檔　狼狽追車畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼警方受理案件，將依違規行為告發。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼他開車鬼切遭後車撞！氣噗噗要理論竟忘打P檔　狼狽追車畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

林男後續向警方表示，當時陳下車理論，拍打車窗，又拉他的駕駛座門把叫他下車，已造成他身心畏懼。警方依規受理後，並聯繫陳男今14日到案說明。如果涉及刑法恐嚇或公然侮辱等行為，警方會依法偵處。

鳳山分局呼籲，發生車禍時務必留在現場等待警方到場處理。另變換車道時應注意鄰近車輛，保持安全距離，以減少事故發生，保障生命財產安全。

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