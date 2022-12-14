民眾黨周曉芸開離島第一槍　控告金門4縣議員「當選無效」

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣第8屆第一選區民眾黨縣議員參選人周曉芸，於今(14)日到金門地方法院，對同選區4名縣議員當選人提起「當選無效」之訴。周曉芸認為，她雖為縣議員落選第3名，遞補機率不高，但提起申訴是候選人的權益，也藉此希望能端正選舉風氣。

▲民眾黨縣議員參選人周曉芸到金門地院提告，控告同選區4名縣議員當選人「當選無效」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

民眾黨主委王建順表示，縣議員參選人周曉芸均秉持著乾淨選舉、公開透明，以及誠實、廉潔之態度面對選戰，也相信其他候選人也會抱持相同態度，但是因為種種原因造成了許多遺珠之憾。這次的提告不僅代表著民眾黨乾淨選舉、公開透明的宣示，也希望透過訴求能夠端正金門的選舉風氣。同時也希望檢調單位能夠秉持著公平、公正的原則，不畏懼任何政黨或者人士的介入來影響司法的判決。

周曉芸指出，每到選舉前，金門檢調單位都會大動作的查察賄選與蒐證，不斷傳出有樁腳、地方民意代表被調查或收押之傳聞，金門各界也都希望檢調單位能夠處理繪聲繪影的選舉疑雲，以端正視聽。

周曉芸本次選舉囊獲約1200的選票支持，為本次縣議員落選第3名，她表示瞭解遞補的機率不高，但提起「當選無效」之訴是候選人具有的權益，希望檢調在金門鄉親的期盼下，能給社會大眾清楚的司法判決。至於會有哪些參選人遞補上去，一切都交給司法處理。