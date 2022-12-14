　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨周曉芸開離島第一槍　控告金門4縣議員「當選無效」

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣第8屆第一選區民眾黨縣議員參選人周曉芸，於今(14)日到金門地方法院，對同選區4名縣議員當選人提起「當選無效」之訴。周曉芸認為，她雖為縣議員落選第3名，遞補機率不高，但提起申訴是候選人的權益，也藉此希望能端正選舉風氣。

▲▼金門縣第8屆第一選區民眾黨縣議員參選人周曉芸，於今(14)日向金門地方法院按鈴申告，提出同選區4名縣議員當選人「當選無效」之訴。（圖／記者林名揚翻攝）

▲民眾黨縣議員參選人周曉芸到金門地院提告，控告同選區4名縣議員當選人「當選無效」。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

民眾黨主委王建順表示，縣議員參選人周曉芸均秉持著乾淨選舉、公開透明，以及誠實、廉潔之態度面對選戰，也相信其他候選人也會抱持相同態度，但是因為種種原因造成了許多遺珠之憾。這次的提告不僅代表著民眾黨乾淨選舉、公開透明的宣示，也希望透過訴求能夠端正金門的選舉風氣。同時也希望檢調單位能夠秉持著公平、公正的原則，不畏懼任何政黨或者人士的介入來影響司法的判決。

周曉芸指出，每到選舉前，金門檢調單位都會大動作的查察賄選與蒐證，不斷傳出有樁腳、地方民意代表被調查或收押之傳聞，金門各界也都希望檢調單位能夠處理繪聲繪影的選舉疑雲，以端正視聽。

周曉芸本次選舉囊獲約1200的選票支持，為本次縣議員落選第3名，她表示瞭解遞補的機率不高，但提起「當選無效」之訴是候選人具有的權益，希望檢調在金門鄉親的期盼下，能給社會大眾清楚的司法判決。至於會有哪些參選人遞補上去，一切都交給司法處理。

▲▼金門縣第8屆第一選區民眾黨縣議員參選人周曉芸，於今(14)日向金門地方法院按鈴申告，提出同選區4名縣議員當選人「當選無效」之訴。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門縣第8屆第一選區民眾黨縣議員參選人周曉芸，於今(14)日向金門地方法院按鈴申告，提出同選區4名縣議員當選人「當選無效」之訴。（圖／記者林名揚翻攝）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
宮主崩潰哭了！　我們這麼努力卻被扭曲
快訊／被打女信徒現身！　臉部傷勢曝光
快訊／太玄宮提告！　「惡意剪接損害本宮名譽」
彩迷搶押法國！最高賠率500　摩洛哥成黑馬
LIVE／太玄宮親上火線！　說明「乩童賞女信徒巴掌」
BQ.1地獄犬致死高？　台灣驗出22例狀況曝
超狂「美魔女」身材好到不科學　真實年齡吃驚
全家2成股權買家揭曉！　龍邦喊告、泰山聲明「有心人誤導」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

備戰2024！卸任後將成立基金會　柯文哲證實：選舉還是要雇人

郭再欽捲88槍擊案請辭中執委　民進黨依內規：立委趙天麟遞補

新北林口藍營議員涉賄選！100萬元交保　蔡淑君發3聲明澄清

朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

NCC通過凱擘等20家系統CH52上架華視新聞　年底前158萬戶可收看

蘇貞昌憂小三通開放、搶藥潮蔓延　朱立倫：幫助大陸是善意表現

數發部淪外送部？　他轟「活在平行時空」：不懂這部門為何而設

王鴻薇提「要蘇貞昌下台」當政見　吳怡農一句話酸爆

「票投民進黨，才不會有戰場」　吳怡農反制藍營口號

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

備戰2024！卸任後將成立基金會　柯文哲證實：選舉還是要雇人

郭再欽捲88槍擊案請辭中執委　民進黨依內規：立委趙天麟遞補

新北林口藍營議員涉賄選！100萬元交保　蔡淑君發3聲明澄清

朱立倫籲政府恢復小三通！　陳柏惟提3問題轟「其心可議」

NCC通過凱擘等20家系統CH52上架華視新聞　年底前158萬戶可收看

蘇貞昌憂小三通開放、搶藥潮蔓延　朱立倫：幫助大陸是善意表現

數發部淪外送部？　他轟「活在平行時空」：不懂這部門為何而設

王鴻薇提「要蘇貞昌下台」當政見　吳怡農一句話酸爆

「票投民進黨，才不會有戰場」　吳怡農反制藍營口號

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

「國寶級影帝」確診新冠：後遺症很嚴重　孫錫久看他演戲看出神

國泰接手全家2成股權　「不管買方是誰」龍邦續批泰山掏空

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

誰是史上最偉大球員？他逆風挺C羅：梅西只排第3或4

快訊／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

小奶貓一穿衣服就定格！坐著度估...忘記怎麼躺下

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安公布7名小內閣！

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

徐國勇新工作曝光　「總是要生活」

幕後／綠營正式「黨政分離」　蘇貞昌異動可能曝！鄭文燦擬掌副閣揆

吳怡農特戰部隊服役帥照曝：我渴望當兵保家衛國

先後捲入槍案案爐碴案　郭再欽請辭民進黨中執委

館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列公益戰績打臉

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

名醫預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

推線上點餐惹議！周玉蔻要綠委監督數發部　高嘉瑜先響應：傻眼至極

高虹安「0元助理」身分曝光　竟是PTT超級名人

賴清德評估身體狀況　擬明登記選黨主席

更多熱門

相關新聞

勾結少女設局仙人跳　黑幫強討80萬遮羞費

勾結少女設局仙人跳　黑幫強討80萬遮羞費

一名自稱竹聯幫仁堂明仁會汐止分會長的林男，多次教唆幫眾涉及大台北地區的鬥毆事件，並夥同未成年少女設局仙人跳，向被害男子獅子大開口索討80萬元不等的遮羞費，汐止警方與基隆市第二分局共組專案小處，報請士林地檢署指揮偵辦，11月逮捕林男，12月12日發動第二波搜索，逮捕包含林姓分會長親兄在內的3名犯嫌到案。

即／國3南下大貨車擦撞2轎車　車流紫爆回堵約8k

即／國3南下大貨車擦撞2轎車　車流紫爆回堵約8k

大叔騎車偷土地公「還載祂逛大街」

大叔騎車偷土地公「還載祂逛大街」

全文／賴清德選黨主席4工作曝　盼實現公義

全文／賴清德選黨主席4工作曝　盼實現公義

黨政分離時代　她：賴清德盼與執政團隊合作

黨政分離時代　她：賴清德盼與執政團隊合作

關鍵字：

周曉芸民眾黨金門2022九合一大選2022金門縣議員影音

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面