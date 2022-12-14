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社會 社會焦點 保障人權

勾結少女設局仙人跳　黑幫強討80萬遮羞費！意外揪出擄前妻凌虐

記者張君豪／新北報導

汐止、基隆地區今年初起陸續發生黑幫設局仙人跳事件，警方調查發現，一名自稱竹聯幫仁堂明仁會汐止分會長的林男（29歲），多次教唆幫眾涉及大台北地區的鬥毆事件，並夥同未成年少女設局仙人跳，向被害男子獅子大開口索討80萬元不等的遮羞費，汐止警方與基隆市第二分局共組專案小處，報請士林地檢署指揮偵辦，11月逮捕林男，12月12日發動第二波搜索，逮捕包含林姓分會長親兄在內的3名犯嫌到案。

▲汐止警方逮捕設局仙人跳的竹聯幫明仁會汐止分戶成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕設局仙人跳的竹聯幫明仁會汐止分會成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止警方逮捕設局仙人跳的竹聯幫明仁會汐止分戶成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方意外救出遭拘禁的潘姓女被害人。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方調查，林男等人夥同兩名待查女子涉及基隆、汐止區兩件仙人跳事件，被害人黃男今年1月18日在基隆市中正區新豐街與一名未成年女子相約發生性交後，隨後女子夥同首謀林嫌等人，將被害人黃男強押至汐止區大同路2段某處頂樓加蓋住宅，林男恐嚇對方「你強姦我表妹」獅子大開口強索80萬元，後來經討價還價被害人交付10萬後始獲釋，被害人事後到基隆二分局報求助。

另外今年11月間，另名被害人吳男12月1日晚間在汐止區汐止國民運動公園，與一名女子相約見面，詎料雙方見面不久，遭數名黑衣人圍堵並嗆他：「你不知道他是我大哥的女人嗎！」吳男被押往汐止區勤進路空地；黑衣人持刀械及木棍強拍被害人裸照，威逼被害人支付新台幣80萬元之遮羞費，吳男無奈應允後隔天凌晨才被釋回。

▲汐止警方逮捕設局仙人跳的竹聯幫明仁會汐止分戶成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲遭拘禁的潘姓女被害人因被銬上拇指銬導致手指受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組鎖定明仁會汐止分會長林嫌，他另涉妨害自由，到案後經法院判刑5年10個月定讞，但未到案執行遭通緝。警方11月14日在汐止區將林姓分會長逮捕。並在12月12日持士林地檢署核發之拘票將同案共犯陳男 （22歲、妨害秩序、毀損、槍砲等前科）呂男（21歲、毒品、槍砲、毀損等前科）及分會長胞兄林男（33歲、毒品、妨害自由等前科）等3名該幫成員拘提到案。

警方前往汐止區大同路3段某租屋住逮捕林男時，意外發現林嫌將其前妻潘女（25歲）拘禁在屋內，潘女手機被扣無法對外聯絡，肇因林嫌因感情糾紛，認為潘女另結新歡，讓他「失面子」，因此擄走前妻，以拇指銬將前妻綁在臥室內限制，拘禁約一周期間，並動輒毆打被害人，甚至持剪刀把前妻頭髮剪短，潘女身心受創，所幸警方及時將人救出。

▲汐止警方逮捕設局仙人跳的竹聯幫明仁會汐止分戶成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方起獲球棒等兇器。（圖／記者張君豪翻攝）

涉嫌拘禁前妻、剪髮教訓的林男落網後辯稱，「我只是跟她講點事情、順便幫她剪頭髮」，警詢後全案依恐嚇、妨害自由、組織犯罪等罪移送士林地檢署偵辦。汐止警方表示，將持續掃蕩暴力犯罪集團，並溯源追查釐清集團背後是否有幕後黑手或共犯，檢警對於具有幫派背景者犯罪者，絕對會刨根溯源掃蕩。

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