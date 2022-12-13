北極冷空氣鎖不住南衝！下修探5℃　1圖看各地低溫

▲一圖秒懂各地周末多冷。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

今年入冬首波寒流周末來襲，天氣風險公司總經理彭啟明解釋，為何會這麼冷，主要是遇到很顯著的「負北極振盪」，北極冷空氣鎖不住往南衝。天氣風險也製作天氣圖，讓民眾了解各地低溫，北部、宜蘭空曠地區7-8度。民間氣象愛好則說，最新歐洲模式下修低溫，部份平地可能出現5、6度。

天氣風險在臉書說，周四深夜開始，低壓鋒面逐漸在台灣附近發展，並在周五逐漸通過台灣附近，預估除了北部、東半部維持陰雨天氣之外，中南部也會有一波明顯雨勢，視對流雲系發展、移入的情況，局部有較大雨勢發生的機會，不過時間不會太長，晚間就會趨緩。

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天氣風險指出，鋒面通過後，強冷空氣逐漸南下，北部、東半部在周六上午仍有局部短暫雨，但到了下午大氣逐漸轉乾，天氣上也會恢復穩定，中南部則是多雲到晴。

天氣風險表示，依照目前預報資料來看，各地從周六白天開始就會明顯降溫，最低溫時間點會落在當天晚間到周日清晨，空曠地區另要留意雲量偏少下，會有輻射冷卻的加乘效應，不排除有「極端低溫」出現的機會：

►北部、宜蘭：8-10度，空曠地區7-8度。



►中南部、花東：9-11度，空曠地區7-9度。

為何會這麼冷？彭啟明解釋，主要是遇到很顯著的「負北極振盪」，因北極是一個很大的低壓帶，在該地區逆時針旋轉，有時「旋轉的牆很強」，封住北極冷空氣，就會變暖冬；「如果旋轉的牆弱弱的、鎖不住」，例如家中冰箱膠條弱掉，冷空氣就會外洩往南衝，2016年的「霸王寒流」就是負北極振盪。

「觀氣象看天氣」臉書說，「希望這不是真的...」，歐洲中期天氣預報中心最新預測出爐 ，又調強周六報到的冷空氣強度，在周日早上8時，「1500公尺高度零下6度」將壓到台灣頭，如果成真，各地低溫將持續下修，部分平地可能出現5、6度。

▼「1500公尺高度零下6度」周末壓到台灣頭。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

