北市探5℃！寒流「-6度線」觸台　冷空氣最強時間曝

▲吳聖宇說，模式預報周日，850hpa（1500米）高度的負6度等溫線來到北台灣上空。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，模式預報850hpa（1500米）高度的「負6度等溫線」，來到北台灣上空，周日清晨台北市地面溫度5度，郊區溫度很可能會更低，周日一整天冷空氣最強。

吳聖宇在臉書說，仔細看了一下預報資料，周六南下的這波冷空氣強度看來的確報很強，500hpa高度場的5760等高線壓到台灣北部，地面氣壓場的分裂高壓中心來到長江中上游，中心氣壓可能有1040hpa左右，地面氣壓1030線來到台灣北部。

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吳聖宇指出，850hpa（1500米）高度的負6度等溫線來到北台灣上空，溫度垂直剖面看起來冷空氣厚度頗為深厚，配合極強的北風到東北風，冷平流南下的幅度看來非常大；預報模式直接看到的台北市地面溫度周日清晨預報是5度，氣象局對於台北市區也報到8度，郊區地方溫度很可能會更低。

吳聖宇表示，這可說是來勢洶洶的冷空氣南侵，後續預報的變化值得密切觀察，也請大家要提早做好禦寒準備，如果成真，應該會是一次全台有感的強降溫事件。

▲▼吳聖宇指出，預報周日500hpa高度場的5760等高線壓到台灣北部（上圖），地面氣壓1030線來到台灣北部（下圖）。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇進一步分析，周五晚間冷鋒大致已經掠過，隨後就是強冷空氣南侵，溫度將由北往南陸續下降；周六北部、東北部白天高溫就只剩下14-15度，中部高溫也會降到16-18度，花東高溫19-21度，南部高溫20-22度，各地應該都會感受到非常明顯轉冷。

吳聖宇說，周六晚間到周日清晨寒流發威，中部、北部、東北部低溫將會降到7-9度間，空曠地區不排除會更低一點，寒意十足；南部及花東低溫也會降到10-13度間，同樣是非常有寒意。

吳聖宇指出，周日一整天冷空氣最強，雖然空氣轉乾，陽光逐漸露臉，但是冷平流很強，白天溫度上升明顯被壓制，預估北部、東北部白天高溫僅12-14度，中部及花東高溫15-17度，南部高溫也會壓到18-20度，寒冷的感受應該會相當強。

▼這幾天有機會迎初雪。圖為銀白世界的合歡山。（圖／資料照／松雪樓提供）

吳聖宇表示，周日晚間到下周一清晨，就要留意輻射冷卻作用發威的可能性，中部、北部、東北部低溫仍然有機會下探7-9度，部分地區會更低一些，南部及花東低溫也還是在10-13度間。

吳聖宇提到，下周一白天冷平流會逐漸開始減弱，加上各地陽光露臉，白天溫度回升就會比較明顯，北部、東北部高溫會回到18-20度，中部及花東高溫20-22度，南部高溫將回升到23-25度。

吳聖宇分析，照以上預報來看，中北部高山最有可能降雪的時間，今天、周三其實就有可能，但應該是在比較高且深的部分山頭才有機會；再來就是周五晚到周六白天，降雪條件會更好，範圍也會更大、高度更低；周六晚間就開始逐漸轉乾，周日雖然冷空氣最強，但水氣也越來越少，基本上就沒什麼降雪機會了。