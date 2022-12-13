10年來最早到的寒流！周末襲台「低溫急凍6度」　1圖秒懂最冷時刻

▲周末冷空氣將成為十年來最早到的寒流。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

周末將受到今年冬天首波寒流影響，全台氣溫驟降，中央氣象局表示，若本周冷空氣達到寒流標準，將成為近十年來最早的寒流，也是30年以來第3早到的寒流，僅次於1996、2010年。

氣象局預報員黃恩鴻表示，周六、周日(12/17~12/18)受冷空氣寒流影響，各地溫度明顯下降，周六(12/17)晚上到周日(12/18)清晨最冷，中部以北、宜蘭、花蓮低溫10度以下，南部部分地區11到13度，幾乎全台普遍低溫都在10度以下，局部地區低溫更可能降至6度到7度，且偏乾冷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下周一(12/19)寒流減弱，氣溫將慢慢回升，北部和東半部有零星雨，下周二(12/20)持續慢慢回暖；下周(聖誕節前後)還會再有一波冷空氣。

▲▼周末溫度最低，低溫下探6度，迎風面降雨機率較高。（圖／氣象局）

氣象局在臉書貼文指出，近30年來，寒冬腳步似愈來愈晚。遲至12月、甚至隔年1月，才有寒冬之意，若本周冷空氣達到寒流標準，將成為近十年來最早的寒流，也是30年以來第3早到的寒流，僅次於1996年12月6日、2010年12月9日的紀錄。

氣象局表示，統計1951年到2021年資料，第一道寒流南下的時間通常落在12月4日、1月20日，最早的寒流為1968年10月26日，最晚則是1990年2月21日。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！