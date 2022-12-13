北市探6℃！罕見「強化版寒流」　冷空氣崩潰擴散

▲「台灣颱風論壇」表示，根據最新歐洲數值模式，周日清晨，台北1500公尺的高空預估是零下7度，近地面溫度預估只有6度左右。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專提醒，根據最新歐洲數值模式，預估周日清晨台北只有6度左右，強化版的寒流相當罕見。天氣風險公司總經理彭啟明指出，這波和北極震盪有關係，簡單說就是高緯度環流守不住冷空氣，整個崩潰往北半球擴散。

彭啟明今天（13日）在臉書說，周五下半天冷空氣逐步接近，目前各種預測，中部以北都有機會跌到10度以下，感受上會相當顯著，各地都會顯著降溫，請大家做好各種準備。

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彭啟明表示，預期是偏乾冷，和這幾天北部濕冷不同，高山下雪有機會，但時間無法持續太久，要留意道路結冰等風險；這波和北極震盪有關係，簡單說就是高緯度環流守不住冷空氣，整個崩潰往北半球擴散，不是只有東亞冷，歐美等國都會迎來一波大降溫。

▼周末恐成「冰凍番薯」。（圖／氣象局）



「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，根據最新歐洲數值模式，周日清晨，台北1500公尺的高空預估是零下7度，近地面溫度預估只有6度左右，同時濕度還有85％以上，凍冷感會非常明顯，強化版的寒流相當罕見。該粉專提醒，患有心血管疾病、年長者千萬要小心防範！還有幾天時間仍有調整空間，繼續觀察。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問提到，周末寒流南下，這波是東亞寒潮爆發，周六越晚越冷，周六晚到周日清晨是最低溫時間，目前預報台北市低溫8度，沿海空曠地區還會更低一些，寒流於下周一減弱。

▼一圖秒懂各地周末多冷。（圖／翻攝天氣風險臉書）

